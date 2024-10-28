紅葉蛋糕太會了！超級跨界攜手「國泰世華CUBE」推限量聯名款 神仙組合「黑芝麻+招牌鮮奶油」11／1起開賣
超級跨界！台北老字號蛋糕「紅葉蛋糕」引領蛋糕潮流，最新聯名將於11/1起開賣，而本次聯名更是攜手「國泰世華CUBE」推出新口味蛋糕，還有獨家包裝與銀色蠟燭和精美刀叉盤組，結合經典與潮流創新，不少粉絲已經等不及要準時開搶了。
紅葉蛋糕跨界金融業！知名老字號「紅葉蛋糕」光是快閃店活動就引發話題，現在將更推出與「國泰世華CUBE」跨界聯名款「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」，令人意想不到的合作組合吸引網友眼球。本次聯名款蛋糕以CUBE的灰白配色為靈感，融合蛋糕師傅的創意與手藝，香濃芝麻香與輕柔鮮奶油交織，有種越吃越上癮的魔力。
而這款最新聯名「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」預計於11/1起在紅葉蛋糕官網上限量販售，會以獨家的簡約設計感包裝，並附贈銀色蠟燭和精美刀叉盤組，吃蛋糕也要儀式感滿滿。
紅葉蛋糕 X 國泰世華CUBE「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」販售資訊
開賣日：2024/11/1起
販售通路：紅葉蛋糕官網
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言