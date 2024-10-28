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紅葉蛋糕太會了！超級跨界攜手「國泰世華CUBE」推限量聯名款 神仙組合「黑芝麻+招牌鮮奶油」11／1起開賣

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

超級跨界！台北老字號蛋糕「紅葉蛋糕」引領蛋糕潮流，最新聯名將於11/1起開賣，而本次聯名更是攜手「國泰世華CUBE」推出新口味蛋糕，還有獨家包裝與銀色蠟燭和精美刀叉盤組，結合經典與潮流創新，不少粉絲已經等不及要準時開搶了。

紅葉蛋糕的「鮮奶油蛋糕」是不少台北人慶生的蛋糕首選。圖／紅葉蛋糕粉專
紅葉蛋糕的「鮮奶油蛋糕」是不少台北人慶生的蛋糕首選。圖／紅葉蛋糕粉專

紅葉蛋糕跨界金融業！知名老字號「紅葉蛋糕」光是快閃店活動就引發話題，現在將更推出與「國泰世華CUBE」跨界聯名款「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」，令人意想不到的合作組合吸引網友眼球。本次聯名款蛋糕以CUBE的灰白配色為靈感，融合蛋糕師傅的創意與手藝，香濃芝麻香與輕柔鮮奶油交織，有種越吃越上癮的魔力。

紅葉蛋糕 X 國泰世華CUBE「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」將於11/1起開賣。圖／紅葉蛋糕粉專
紅葉蛋糕 X 國泰世華CUBE「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」將於11/1起開賣。圖／紅葉蛋糕粉專

而這款最新聯名「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」預計於11/1起在紅葉蛋糕官網上限量販售，會以獨家的簡約設計感包裝，並附贈銀色蠟燭和精美刀叉盤組，吃蛋糕也要儀式感滿滿。

圖／紅葉蛋糕粉專
圖／紅葉蛋糕粉專

紅葉蛋糕 X 國泰世華CUBE「黑芝麻鮮奶油巧克力蛋糕」販售資訊

開賣日：2024/11/1起

販售通路：紅葉蛋糕官網

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