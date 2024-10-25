林志玲喜餅、東京伴手禮「YOKU MOKU」首度進駐台南！ AKIRA將任開幕大使
林志玲結婚喜餅就選它！ 超過半世紀歷史悠久的東京頂級甜點品牌「YOKU MOKU」，將進駐新光三越台南新天地，開設全台第6家分店，開幕活動將邀請台南女婿AKIRA出席擔任剪綵大使與快閃店長，為YOKU MOKU傳遞幸福滋味，讓台南人搶先吃甜甜！
東京頂級甜點品牌YOKU MOKU是許多人心目中「收到絕不轉送禮盒」排行榜之首！全台第六家YOKU MOKU新光三越台南新天地開幕活動，將於11/7中午12:00開始剪綵後揭開，活動邀請到台南女婿AKIRA黑澤良平出席擔任剪綵大使與快閃店長。
台南女婿AKIRA與YOKU MOKU有著深厚的緣份與淵源，2019年與台灣第一名模林志玲結婚，小倆口選用YOKU MOKU喜餅組合「沐禾藏寶」和親友們分享喜悅，木盒內署名「愛－良平、志玲」，成為珍藏一生的藏寶盒。
YOKU MOKU 新光三越台南新天地於開幕當日下午1:00至2:00為AKIRA快閃店長時間，前10名來店消費的貴賓，將收到由AKIRA親自送出、親筆簽名的「限量沐禾藏寶禮盒-大」，與所有人分享幸福和喜悅，更多活動詳情可參考YOKU MOKU台灣官網。
YOKU MOKU 新光三越台南新天地「AKIRA快閃店長」活動
日期：11/7 下午1點至2點
地點：新光三越台南新天地B2F(B區)
活動內容：前10 名來店消費的貴賓，將收到由AKIRA 親自送出、親筆簽名的限量沐禾藏寶禮盒(大)。
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