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找出你的命定蛋糕！Lady M「必點款蛋糕」精選 名人念念不忘這一款 「隱藏版優惠」能Ｎ訪

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／Lady M提供
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選擇困難請收藏！紐約頂級甜點品牌「Lady M」多款千層蛋糕不僅擁有高顏值，吃起來也讓人有幸福的感覺。而這麼多口味裡有哪些是新手必吃或廣受顧客推薦的呢？以下就由udn小編特搜各社群與評價整理幾款不容錯過的必點口味，照著點一定能找到屬於你的命定蛋糕。

圖／Lady M提供
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⬤ 網友好評：伯爵茶千層蛋糕

伯爵茶千層蛋糕，單片售價280元。圖／Lady M提供
伯爵茶千層蛋糕，單片售價280元。圖／Lady M提供

網評絕不踩雷！作為Lady M首選蛋糕之一的「伯爵茶千層蛋糕」，薄透手工餅皮中層層抹上以法國伯爵茶製成的滑順鮮奶油內餡，茶香濃厚到被形容為像是在品「蛋糕版伯爵茶」，這款美味也曾風靡香港，深受甜點控喜愛。

⬤ 名人推薦：抹茶千層蛋糕

抹茶千層蛋糕，單片售價280元。圖／Lady M提供
抹茶千層蛋糕，單片售價280元。圖／Lady M提供

內娛超人氣男團都超愛！先前就曾介紹過，時代少年團在直播中大口品嘗且吃過一次就念念不忘的，就是這款「抹茶千層蛋糕」，選用日本頂級抹茶粉搭配香甜鮮奶油，日法結合的輕盈滋味超級耐吃。

⬤ 期間限定代表作：芝麻鐵觀音千層蛋糕

芝麻鐵觀音千層蛋糕，單片售價290元。圖／Lady M提供
芝麻鐵觀音千層蛋糕，單片售價290元。圖／Lady M提供

台灣才吃得到的限定「芝麻鐵觀音千層蛋糕」內餡使用木柵鐵觀音茶和日本芝麻醬製成，飽滿芝麻香與鐵觀音的獨有香氣融合，搭配頂層增添口感的芝麻顆粒，屬於難得一見的芝麻系精品甜點。

⬤ 人氣榜常駐軍：雲朵起司蛋糕

雲朵起司蛋糕，單片售價270元。圖／Lady M提供
雲朵起司蛋糕，單片售價270元。圖／Lady M提供

一間甜點店的實力如何，就從「起司蛋糕」品評起。Lady M「雲朵起司蛋糕」外表樸實，滋味濃厚而內斂。微甜酸奶、濃郁起司及全麥肉桂餅乾的組合，讓它被評為「紐約最佳起司蛋糕」，百聞不如一嘗，閉眼點這款就對了。

⬤ 經典熱銷水果系：草莓海綿蛋糕

草莓海綿蛋糕，單片售價290元。圖／Lady M提供
草莓海綿蛋糕，單片售價290元。圖／Lady M提供

草莓控最推！「草莓海綿蛋糕」有別於千層的輕盈感，海綿蛋糕稍加紮實，不膩口的經典鮮奶油入口即化，搭配酸甜草莓切片，甜中帶點酸的滋味令人一口接一口，稱為經典中的經典也不為過。

值得一提的是，Lady M還有低調隱藏版「壽星專案」，當月壽星內用一片蛋糕+一杯飲料只要365元，出示身分證即享優惠，當月不限次數、每次消費限購乙組，該專案於台北旗艦店、遠百信義店、台中LaLaport店、台中誠品480店適用。

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Lady M 抹茶 明星同款 甜點 紐約 蛋糕

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