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3天瘋搶10000顆！ 熱銷TOP 1「PAUL 草莓千層派」 10／25限時買一送一

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
萬顆草莓千層派買一送一，限量登場！圖／PAUL TAIWAN提供
萬顆草莓千層派買一送一，限量登場！圖／PAUL TAIWAN提供

草莓控快把握！ 超高人氣烘焙店《PAUL法國麵包甜點沙龍》又推出買一送一了，PAUL這一回超級寵粉，一口氣推出10,000個「草莓千層派」買一送一，快筆記10/25準備開搶！

圖／PAUL TAIWAN提供
圖／PAUL TAIWAN提供

「草莓千層派」是《PAUL法國麵包甜點沙龍》TOP.1甜點的明星商品，由法國直送的草莓千層派，入口後帶焦糖化層次口感，一出爐總是秒殺收場！　

圖／PAUL TAIWAN提供
圖／PAUL TAIWAN提供

為了回饋PAUL粉對草莓千層派的熱情與厚愛，PAUL準備了超過1公噸的草莓，限時3天推出「草莓千層派買一送一」活動，將祭出10,000個草莓千層派，讓粉絲一次買好買滿！

10/25-10/27連續三天，全台PAUL門市上午11:00準時出爐，凡於《PAUL法國麵包甜點沙龍》門市外帶購買「草莓千層派乙份」，即贈「草莓千層派乙份」，其他出爐時段將依各店公告為準，僅接受現場排隊，不提供電話與線上預訂，各店每日數量有限，售完為止。

圖／PAUL TAIWAN提供
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