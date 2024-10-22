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「Whittard Tea Bar」4款新系列茶點百元就可享受！還有午茶饗宴 報名再享「寵粉優惠」快衝

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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英國知名茶品牌「Whittard」在台灣掀起英式下午茶風潮，近日推出全新甜點系列，為品茗愛好者帶來更豐富的味蕾體驗。「豪華版」Whittard Tea Bar更是以其獨特的英式風格和精緻的茶點聞名，此次推出的新甜點系列包含蘋果塔、瑪德蓮等更是將英式下午茶文化提升到新高度，而最便宜不用100元的檸檬塔CP值超高。

圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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新系列甜點包括戚風蛋糕、布朗尼、瑪德蓮和蘋果塔等多款精心設計的點心。每一款甜點都融合了Whittard特色茶香，為顧客帶來驚喜。其中，帶有濃厚茶香的「戚風蛋糕」則完美展現了品牌的特色，奢華兒濃郁；「蘋果塔」的果香與甜味搭配伯爵茶綜合甜膩感絕對是一大享受。

圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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希望通過這些新甜點，為顧客創造一個更加豐富多彩的英式下午茶體驗。每一款甜點都經過精心調製，與特色茶品完美搭配。其他還有司康、布朗尼與瑪德蓮等精緻甜點。

圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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最後，Whittard近期將舉辦一場英式午茶饗宴，活動定於11月16日（星期五）下午2點30分至3點30分在華泰名品城舉行。這場活動不僅提供了品嚐美食的機會，更是一次深入了解英式茶文化的難得體驗。

圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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活動內容豐富多彩，包括專業人士分享英式下午茶禮儀，深入探討紅茶文化與品味技巧。特邀嘉賓包括紅茶專家Kelly楊玉琴和全方位藝人蕭子墨，他們將現場與參與者互動，分享獨家秘訣。

圖／取自Whittard Taiwan臉書粉專
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值得注意的是，完成報名和付款的參與者將享有專屬優惠。由於座位有限，採取先報先得的原則，有興趣的民眾需要儘快行動。

隨著新甜點系列的推出，Whittard Tea Bar不僅豐富了其產品線，更進一步鞏固了其在台灣高端茶飲市場的地位。無論是茶品愛好者還是甜點控，都能在這裡找到屬於自己的英式優雅時光。

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