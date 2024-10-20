這次不用抽！星巴克連續2天「第2杯半價」　這款星冰樂「大杯只要99」喝到11月底

優惠來了！星巴克於10/21、10/22連續兩天推出「咖啡同好日」，活動期間到全台星巴克門市購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料即享「第2杯半價」，星冰樂系列都適用。

圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

除了有為期兩天的「第2杯半價」活動外，星巴克即日起至11/28還有「指定款星冰樂大杯單一價」，活動期間點購「黑可可奶霜星冰樂」可享優惠價99元，可再加價升級特大杯。

黑可可奶霜星冰樂。圖／星巴克官網

而星巴克數位體驗領專屬優惠的活動現正進行中，有機會抽中買一送一、第2杯半價等回饋，活動於10/25截止，最後兌換日則為10/27。詳情可見活動頁面。

星巴克秋季限定新品奶香蜂蜜甜梨風味那堤（左）、奶香蜂蜜甜梨風味紅茶（右）。記者黃筱晴／攝影

星巴克 咖啡同好日

活動日期：2024/10/21～10/22

優惠內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料，即享第2杯半價

注意事項：單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料；活動規則以星巴克公告為準