香港人也被燒到！華航ｘ五桐號「吉伊卡哇機上禮盒」開賣了　超涮嘴「太妃糖珍奶雪Q餅+茶香小雪餅」限量必搶

不搭飛機也能吃到！華航攜手五桐號推出時下最夯日本「吉伊卡哇」聯名甜點，除提供給搭機旅客外，現在正式於華航eMall商城獨家販售，「超Q機上聯名禮盒」能一次吃到雪Q餅、小雪餅，不僅顏值高還超級涮嘴，鐵粉絕對要收一波。

「五桐號」與日本「吉伊卡哇」聯名，為「中華航空」推出獨家機上甜點、飲品與冰淇淋。記者陳睿中／攝影

「中華航空 x 五桐號」打造超人氣「吉伊卡哇」機上聯名甜品，有抹茶達克瓦茲、抹茶紅豆Q心銅鑼燒、鹽之花布列塔尼酥、楓糖奶油沙布雷、紅玉紅茶風味小雪餅、百香果綠茶凍冰淇淋等獨家甜點。現在，免搭機也能在家享用，即日起「超Q吉伊卡哇聯名禮盒」正式於華航eMall上架，首波限量1,200盒。禮盒內包含10個太妃糖珍奶棉花雪Q餅及10個五桐號茶香小雪餅，每組699元、每筆單限購5組。

圖／中華航空粉專

圖／中華航空粉專

圖／中華航空粉專

不少吃過聯名甜點的網友分享「小雪餅真的很好吃」、「雪餅超好吃」，還有香港人被燒到也想買。此外，明年預計還會有第二波新品及隱藏版甜點上線，令許多粉絲期待未來搭機用餐還能遇見更多驚喜。