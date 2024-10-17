「霜淇淋+鮮奶」神仙組合！ 全家隱藏版新品「喝的霜淇淋」限店開賣 網驚呼：是奶昔呀

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
新品隱藏版吃法「喝的霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
新品隱藏版吃法「喝的霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家霜淇淋又有新招了！ 全家便利商店繼最新UCC咖啡霜淇淋之後，悄悄再推出新品隱藏版吃法「喝的霜淇淋」，這回讓全家霜淇淋加上牛奶後變身，消息一出引發網友驚呼「是奶昔呀」！

全家霜淇淋神秘推出新品「喝的霜淇淋」，主打可以選擇各種霜淇淋口味加入濃厚鮮奶，就成為一杯濃郁香甜的新飲品，用吸管就能直接開喝，即日起至11/30限店推出，搶先測試開賣。

圖／全家便利商店提供
圖／全家便利商店提供

「喝的霜淇淋」可與各種口味霜淇淋組合，原價69元、會員嚐鮮價59元，像是與UCC聯名的「經典117咖啡霜淇淋」、鮮乳坊聯名的「莊園牛奶霜淇淋」都能自由搭配；目前僅在霜淇淋體驗店限定販售，分別有中賓店、南海店、台中永定店、吉安福興店、竹北宏福店、員林正新店、高雄富裕店。

全家便利商店攜手UCC推出大人系「經典117咖啡霜淇淋」。圖／全家便利商店提供
全家便利商店攜手UCC推出大人系「經典117咖啡霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

消息一出引發網友紛紛討論，有人驚訝表示「根本是奶昔呀 」、「漂浮冰淇淋？」、「在全家就可以喝到奶昔」、「絕對要試試看巧克力霜淇淋＋牛奶」。另外，「全家康康五」不限支付方式、口味，於10/18至10/20，限時3天推出「霜淇淋買1送1」。

全家便利商店Fami!ce聯手UCC，大人系新口味「經典117咖啡霜淇淋」登場。圖／全家便利商店提供
全家便利商店Fami!ce聯手UCC，大人系新口味「經典117咖啡霜淇淋」登場。圖／全家便利商店提供

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