「雞蛋殼布丁」回來了！幾分甜強勢復出 開賣即爆單 療癒可口「香草籽+布蕾口感」喚回全網回憶

記憶裡的美味布丁回來了！曾紅極一時的迷人甜點「雞蛋殼布丁」重出江湖，才剛復出就爆單！不少人看到部落客推薦都手刀下訂，紛紛表示「太懷念了」、「超可愛 是真的蛋殼」、「小時候的回憶」。

圖／幾分甜粉專

最Real的「雞蛋布丁」！消失好一陣子的伴手禮品牌「幾分甜」強勢復出，帶著當年超人氣的「雞蛋殼布丁」重回市場引發熱議。直接把雞蛋殼當作容器的雞蛋布丁，使用台灣土雞蛋製作，屬於偏紮實、類似布蕾的口感，看得到真材實料的點點香草籽，濃郁蛋奶香一口吃，一盒9入售價450元。不僅布丁本身造型可愛，包裝上也不馬虎，不論是送禮還是自用都很合適。

圖／IG@mirumo0201授權

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幾分甜這款「雞蛋殼布丁」剛重回市場就掀起搶購熱潮，創下單日千人爆單的盛況，目前品牌正在趕工出貨中。而幾分甜現以網路預訂方式經營，店面尚在籌劃中，但已有網友開始敲碗懷念的品項，像是酥烤羅宋、飛碟麵包等，令許多網友十分期待能再次品嘗回憶裡的好味道。

幾分甜官方IG：https://www.instagram.com/howsweet.com.tw/