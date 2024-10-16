「UG樂己 X 潘怡良」跨界打造最「潮」手搖！ 10/18快閃松菸千杯「三窨十五茉」免費招待、穿著時尚綠享飲品現折5元

最「潮」時尚手搖店現身！手搖飲品牌「UG樂己」掀起時尚旋風，首度跨界聯名台灣針織女王「潘怡良」，打造獨一無二綠時尚空間門市，更響應2024台北時裝周，於10/18(五)快閃松菸，現場除了可以打卡拍照外，還有UG人氣飲品「三窨十五茉」可品嚐，數量有限送完為止！

圖／UG樂己提供

「UG樂己 X 潘怡良」開創手搖飲與時尚界的創新組合，被譽為台灣針織女王的潘怡良老師，其設計作品曾多次亮相於國際舞台，她以UG樂己的自然綠意為靈感，推出2025春夏系列「時空跡影」，完美展現「UG時尚綠X流線針織美」的融合美學。

圖／UG樂己提供

UG樂己的UG忠孝、永吉兩門市，結合潘怡良老師的「每一口都是綠意花香」設計理念，打造出「城市綠洲」設計風格，讓每一位來打卡的粉絲們能發現處處都有亮點，除了店內的UG綠時尚佈景都可盡情擺拍，並且於即日起至10/31，凡穿著時尚綠色元素到店，即可享「飲品現折5元」！

圖／UG樂己提供

「UG樂己時尚空間」不僅於忠孝、永吉2門市可體驗，更於10/18(五)於台北松菸快閃舉辦活動，現場將提供近千杯熱銷飲品「三窨十五茉純茶」免費招待，邀請喜愛台北時裝週的好友皆能共襄盛舉。