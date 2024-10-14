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被手搖耽誤的甜點店！夢幻甜點免百元 初韻首創「冰心舒芙蕾」超爆餡 「升級版舒芙蕾霜淇淋」88折開吃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／TrueWin初韻粉專
圖／TrueWin初韻粉專

手搖飲店點得到舒芙蕾！手搖市場競爭激烈，自基隆起家的連鎖手搖品牌首創推出「冰心舒芙蕾」，夢幻甜點搭配各式飲品，直接組成一套下午茶，現在指定門市還有「全品項88折」，嘗鮮開吃手搖牌爆餡舒芙蕾。

圖／TrueWin初韻粉專
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圖／TrueWin初韻粉專
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人氣連鎖手搖飲「TrueWin 初韻」創意出擊，打造手搖界首創的「冰心舒芙蕾」，即日起至10/18試營運期間，到初韻基隆廟口店購買商品即享「全品項88折」優惠，邀請基隆人就近品嘗最新的夢幻甜點。初韻「冰心舒芙蕾」口味多，有葡萄、草莓、抹茶巧克力等多樣選擇，價格約落在60-85元間。超厚舒芙蕾搭配霸氣不手軟的十足內餡，高顏值令人看了就食指大動。

圖／TrueWin初韻粉專
圖／TrueWin初韻粉專

不僅如此，現在舒芙蕾還有升級版「草莓冰心舒芙蕾霜淇淋」，結合時下最夯的濃郁霜淇淋，絕對是甜點控必衝單品。把握倒數的88折福利，省錢吃甜點、幸福感更加倍。

草莓冰心舒芙蕾霜淇淋，售價85元。圖／TrueWin初韻粉專
草莓冰心舒芙蕾霜淇淋，售價85元。圖／TrueWin初韻粉專

圖／TrueWin初韻粉專
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初韻 基隆廟口店（創始店）

地址：基隆市仁愛區仁一路321號

營業時間：10:30–22:30

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初韻 基隆 巧克力 手搖 抹茶 甜點 舒芙蕾 霜淇淋

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