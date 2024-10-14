被手搖耽誤的甜點店！夢幻甜點免百元 初韻首創「冰心舒芙蕾」超爆餡 「升級版舒芙蕾霜淇淋」88折開吃

義美有新霜淇淋了！霜淇淋黑馬「義美」時常於周末推出買一送一，本次更推出新品「黑炫霜淇淋聖代」，並祭出「連3天買1送1」好康活動。不少甜點控都十分看好新口味，今日起買一送一嘗鮮吃。

2024-10-12 12:58