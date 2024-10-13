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全新飲品開喝！ 發發「幽幽格」、可不可「蘋玉烏米」、TEA TOP「茉茗青妙」、加碼烏弄買一送一

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者
圖／各業者

手搖控快嚐鮮！ 介紹幾家手搖飲料新品開喝，發發推出3款萬聖系列「幽幽格」、可不可熟成紅茶跨界聯名新品「蘋玉烏米」、TEA TOP推出茉莉花香奶茶系列「茉茗青妙」，加碼烏弄生日歡慶買一送一，快來看看喜歡哪一款充滿驚喜的口味！

◎發發

圖／發發提供
圖／發發提供

新品以萬聖節為主題，推出三款不同風味的搞怪飲品「幽幽格」。其中，「藍莓竹炭幽幽格」使用野生藍莓搭配竹炭粉，酸甜滋味加上沙沙的口感喝不膩。「焦糖脆脆栗子幽幽格」則以濃郁板栗和優格結合，搭配焦糖脆餅，打造秋日的療癒感。

最特別的是，與TABASCO聯名推出的「塔巴斯科幽幽格」，則以經典優格搭配結合美國百年辣醬 TABASCO，微嗆酸辣風味讓人愈喝愈上癮。10/31前加入發發官方LINE好友，還可以領取優惠券，購買優格飲免費加料「白玉珍珠」或「寒天啵啵」乙次。

◎可不可熟成紅茶

圖／可不可熟成紅茶提供
圖／可不可熟成紅茶提供

「可不可熟成紅茶」跨界合作「品木宣言ORIGINS」，攜手推出聯名飲品「蘋玉烏米」，選用清新紅茶融合米香烏龍，搭配青森蘋果粉條，再以新鮮檸檬片點綴，清爽又好喝。

新品於10/15起正式開賣並推出專屬聯名杯套，只要掃描杯套上的QRCODE，即可至品木宣言品牌專櫃領取「蘋果奇肌體驗組」1組，並可獲得品木宣言200元折價優惠，數量有限、送完為止。

◎TEA TOP

圖／TEA TOP提供
圖／TEA TOP提供

TEA TOP即日起也推出全新「茉莉花香奶茶特調」2款，選用春天首批嫩芽調製的「茉茗青妙」，以清新茉莉花香青茶作為基底，再加入不含乳糖的奶精，口感絲滑醇厚還帶有花香；另一杯「轟蜜芽咧芽咧」，則特別加入台灣百分百純蜂蜜與小農鮮奶，花香中更添蜂蜜甜味，成為「茉茗青妙」的進階版。另，即起至10/31前，可享同品項第2杯半價優惠。

◎烏弄

圖／翻攝烏弄UNOCHA臉書
圖／翻攝烏弄UNOCHA臉書

「烏弄」生日了！於10/19 11:00~20:00分別在各門市舉行「台灣原茶系列買一送一」，優惠包括阿里山金萱、名間鄉冬片仔、金萱烏龍、碧螺春、台茶十八號紅玉、著涎金萱紅，皆可享買一送一優惠！

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