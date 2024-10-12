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台北人要喝爆！最美手搖店「青山」進軍通化手搖一條街 一連4天「全品項5折、73折」推薦飲品一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／青山-青茶專業製作提供
圖／青山-青茶專業製作提供

「青茶天花板」再開新店！台北東區簡約質感手搖店「青山-青茶專業製作」正式進軍通化街，主打「春青、夏青、秋青、冬青」等四種夢幻青茶，不少喝過的人都說「光原茶就非常厲害」、「是喝過最舒服的手搖青茶」。

圖／青山-青茶專業製作提供
圖／青山-青茶專業製作提供

號稱全台最美手搖店「青山-青茶專業製作」首間門市開在東區手搖飲一級戰區，質感店面令不少人駐足拍照。現在，「青山」再開設新據點，正式於10/13插旗大安區通化街，並祭出10/13開幕當日「全品項5折」活動，最低13元起開喝，限到店消費，每人限購6杯。而10/14至10/16則有「全品項73折」，沒搶到半價優惠，打73折也很可以。

圖／青山-青茶專業製作提供
圖／青山-青茶專業製作提供

「青山-青茶專業製作」大安通化店於10/13正式開幕。圖／青山-青茶專業製作提供
「青山-青茶專業製作」大安通化店於10/13正式開幕。圖／青山-青茶專業製作提供

「青山」除有「春青、夏青、秋青、冬青」4款青茶界的夢幻逸品外，還有「東方菊花茶、西穀蕎麥茶、南非國寶茶、北風桂花玄米茶」4款無咖啡因茶品可以選擇。咀嚼控也有首創會越嚼越香的「蕎麥珍珠」可以加，搭配鮮奶茶超順口；奶蓋控則可嘗鮮「蕎麥奶蓋」，推薦和玄米茶搭配，多層次穀香會令人上癮。

「青山-青茶專業製作」正式進軍通化街，主打「春青、夏青、秋青、冬青」等四種夢幻青茶。圖／青山-青茶專業製作提供
「青山-青茶專業製作」正式進軍通化街，主打「春青、夏青、秋青、冬青」等四種夢幻青茶。圖／青山-青茶專業製作提供

最後再推一款古早味「菜燕青茶」，傳統甜品菜燕搖身一變成為手搖配料，與古早味滿滿的清甜冬瓜、帶有梔子花香的春青，一杯樸實的飲料也能讓你憶童年。

蕎麥奶蓋春青。圖／青山-青茶專業製作提供
蕎麥奶蓋春青。圖／青山-青茶專業製作提供

琥珀珍珠奶茶、菜燕春青。圖／青山-青茶專業製作提供
琥珀珍珠奶茶、菜燕春青。圖／青山-青茶專業製作提供

青山-青茶專業製作 大安通化店

開幕日：2024/10/13

地址：台北市大安區通化街7號

營業時間：10:00-22:00

電話：02-2706-9969

菜單。圖／青山-青茶專業製作提供
菜單。圖／青山-青茶專業製作提供

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