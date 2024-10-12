「義美版冰炫風」買1送1！義美最新「黑炫霜淇淋聖代」開賣了 嘗鮮吃只要33元

義美有新霜淇淋了！霜淇淋黑馬「義美」時常於周末推出買一送一，本次更推出新品「黑炫霜淇淋聖代」，並祭出「連3天買1送1」好康活動。不少甜點控都十分看好新口味，今日起買一送一嘗鮮吃。

圖／義美提供

不讓全家霜淇淋專美於前，義美最新推出「黑炫霜淇淋聖代」於10/12正式開賣，同步加碼「連3天買1送1」。即日起至10/14，購買新品「黑炫霜淇淋聖代」即享買一送一，售價一杯65元，趁著優惠平均只要33元就能吃到。

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義美霜淇淋聖代時常推出買一送一。示意圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

「黑炫霜淇淋聖代」以超人氣濃郁牛奶霜淇淋為基底，搭配涮嘴的黑炫巧克力脆餅、黑炫三明治餅乾，一口吃得到濃濃巧克力香和醇厚奶香，口感豐富、甜在心，稱得上是「義美版冰炫風」。

義美 黑炫霜淇淋聖代買一送一

活動日期：2024/10/12～10/14

商品售價：65元/杯

注意事項：限現售，每人限購2組，會員不再享95折；以有霜淇淋機的門市參與活動；依門市實際庫存為主，數量有限，售完為止

販售門市（有霜淇淋圖案的門市才有參與活動）：https://reurl.cc/oyyNK3