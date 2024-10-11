桃園人先衝了！ 爆紅排隊甜點「紫薯紗織蒙布朗」買一送一　可搭「草莓、抹茶冰淇淋」超滿足

桃園人先衝了！ 抹茶甜點專賣「平安京茶事」旗下品牌「MATCHA ONE」又有買一送一，即起至10/13推「紫薯季」優惠活動，限定於桃園統領廣場店開跑。

圖／平安京茶事粉絲專頁

人氣爆火的MATCHA ONE「紗織蒙布朗」，最新紫薯口味以日本九州鹿島品種紫薯，製成薯香味濃郁、口感綿密細緻的紫色魅力時尚蒙布朗，還有「抹茶霜淇淋」以第一名抹茶-丸久小山園抹茶入味，嚐得到日本真正的好抹茶、「草莓霜淇淋」以義大利知名產區的草莓醬製成，微酸微甜溫潤入喉好滋味。

Matcha One最新甜點優惠，自即起至10/13，於桃園統領廣場限定開賣，凡購入一支「紫薯紗織蒙布朗」，即送一支霜淇淋，有抹茶霜淇淋有草莓霜淇淋口味雙選擇，等於買一送一，也是買大送小。

圖／平安京茶事粉絲專頁

「MATCHA ONE」期間限定買一送一

活動期間：10/11至10/13

購買地點：統領廣場(桃園區中正路61號1樓)