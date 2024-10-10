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板橋人被香到了！免飛日本 飄香「爆紅費南雪」再啟快閃 吃得到比常溫更絕的「現烤費南雪」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／ButterSays粉絲專頁、板橋大遠百粉絲專頁
圖／ButterSays粉絲專頁板橋大遠百粉絲專頁

甜點控衝板橋！法式甜點「費南雪」爆紅名店快閃板橋大遠百，「現烤費南雪」現場飄香，不少人都說「真的超香」、「大老遠就能聞到」。復刻東京銀座的流行口味會讓人上癮，現在不用飛日本就能品嘗到囉！

圖／ButterSays粉絲專頁
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圖／板橋大遠百粉絲專頁
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板橋人被香到了！專營法式甜點費南雪的「ButterSays」經過一陣休息後，再度開啟快閃活動，10月進駐板橋大遠百B1綠洲區，難得一見的「現烤費南雪」飄香四溢，不少人都會聞香而來。招牌口味「艾許奶油費南雪」以日本北海道江別製粉搭配頂級極品的法國艾許奶油製作，超濃的奶油香絕對必吃。

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圖／板橋大遠百粉絲專頁
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還有香醇口味「巧克力費南雪」，選用法國莊園66%苦甜巧克力，加入微量白蘭地提味，濃郁滋味剛入口就能感受到。比起常溫的費南雪，現烤的吃起來外皮酥脆，內裡則帶Q勁，口感十分豐富。本次快閃到10/28，甜點控真的不要再錯過了。

圖／板橋大遠百粉絲專頁
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圖／板橋大遠百粉絲專頁
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ButterSays 法式甜點費南雪 快閃資訊

快閃日期：即日起～2024/10/28

地點：板橋大遠百B1綠洲區（新北市板橋區新站路28號）

粉絲專頁：ButterSays

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巧克力 快閃店 甜點 百貨美食 費南雪

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