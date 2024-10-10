這次不在澎湖！全家「仙人掌霜淇淋」現蹤一地區 網友點名「13間門店」都吃得到

這裡的全家有仙人掌霜淇淋！全家霜淇淋口味時常引發熱議，有網友自發性開社團供各地網友口味回報並統整消息。近日，有網友發現全家「仙人掌霜淇淋」的蹤跡，直接分享了12間門市，有人直奔門店後回應「確認過了 這些店是真的有」。

全家便利商店10月攜手UCC推出大人系「經典117咖啡霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

全家便利商店10月攜手UCC推出大人系「經典117咖啡霜淇淋」，不少人都在開賣日準時嘗鮮。而有匿名網友發現，彰化有多間全家門市能吃到「仙人掌口味」霜淇淋，更點名了12間門店分享在社團裡，有網友一看到貼文懷疑表示「怎麼可能」、「真假 彰化ㄟ」，經其他網友回報證實「這些店是真的有」，同時直呼「感謝神人提供～真的是第一手消息」。

有網友發現，曾為澎湖地區限定的全家「仙人掌霜淇淋」於彰化多間門市悄悄開賣。圖／全家便利商店提供

此外，還有網友補充道「福興福鹿店也有喔」，令不少彰化人驚喜、準備衝去打卡，而實際供應口味仍以各門店現場為準喔。值得一提的是，今日(10)雙十節，全家限時限量推出「Fami!ce霜淇淋買10送10」，限量1萬組；10/11至10/13，則有5款夯品買一送一，包含Fami!ce霜淇淋、Let’s Café極萃咖啡拿鐵、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、威德運動補給飲料、金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵等，吃的喝的統統有。

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