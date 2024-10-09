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麻瓜來嚐嚐！ 31冰淇淋聯名《哈利波特》夢幻登場 超萌巧克力分類帽聖代 、帶走9球冰淇淋+蜂蜜公爵毛毯

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

麻瓜們衝了！31冰淇淋去年在日本首度推出《哈利波特》聯名活動引起熱議，今年終於台灣也能吃得到啦！ 自即日起至11/10聯名期間，帶來一系列以哈利波特、霍格華茲學院及蜂蜜公爵為主題的甜點商品，讓麻瓜粉絲們一起進入冰淇淋的魔法世界！

主打「霍格華茲學院的喜悅」限定口味

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

聯名期間限定新口味「霍格華茲學院的喜悅」，將象徵霍格華茲魔法與巫術學院四個學院的四色糖果—葛萊分多、赫夫帕夫、雷文克勞與史萊哲林，搭配以哈利波特電影系列中出現的紅茶為靈感的奶茶風味冰淇淋，再加上香甜濃郁的焦糖彩帶，成為無法抗拒的夢幻滋味。(限量販售，售完為止)

哈利波特 雙球杯

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

以『哈利波特』為靈感，推出原創設計雙球杯，印有霍格華茲魔法與巫術學院中四個學院的院徽，兩個學院為一組的設計，讓大家可以從「葛萊分多&雷文克勞」和「史萊哲林&赫夫帕夫」兩款中挑選喜歡的組合。

分類帽 聖代

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

以霍格華茲新生入學時，輪流戴上分類帽分院的經典場景作為靈感，這一款附有貼紙的杯套設計聖代，將一球小球冰淇淋、擠上鮮奶油、巧克力醬、巧克力碎片，以及金黃色的糖珠，並放上巧克力製成的分類帽，完美再現魔法經典場景。

蜂蜜公爵 聖代特別版

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

以蜂蜜公爵糖果店為靈感，「蜂蜜公爵 聖代特別版」是這次活動中的一大亮點，將美味的雷根糖、巧克力蛙和棒棒糖巧克力，和鮮奶油搭配在三球冰淇淋上！還附有設計成「柏蒂全口味豆」包裝的插旗，體驗超級特別「蜂蜜公爵」的魔法魅力！

蜂蜜公爵組合

圖／31冰淇淋
圖／31冰淇淋

除了冰淇淋和聖代，將柏蒂全口味豆、巧克力蛙、爆炸糖等蜂蜜公爵商店裡出售的有趣糖果全數集結，推出了「蜂蜜公爵組合」，變成9球冰淇淋的外帶組合，包含1球以哈利波特為靈感的口味「霍格華茲學院的喜悅」和8球喜愛的冰淇淋口味，配上專屬設計的杯子提供。這套組還附贈蜂蜜公爵原創設計的毛毯，讓粉絲同步獲得實用且可愛的紀念品。

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31冰淇淋 哈利波特 奶茶 巧克力 霜淇淋

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