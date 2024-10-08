今秋果茶系手搖贏了！得正「雙柚金烏龍」新品開賣 強強聯手「日本柚+葡萄柚」清爽一口喝

台中人吃起來！被不少藝人帶紅的老牌蛋糕品牌「紅葉蛋糕」登陸台中，快閃新光三越中港店，再度把北部人記憶中的甜蜜滋味帶到台中，有網友到現場朝聖還被排到門口的搶購人潮驚呆。

2024-10-07 15:30