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今秋果茶系手搖贏了！得正「雙柚金烏龍」新品開賣 強強聯手「日本柚+葡萄柚」清爽一口喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／得正粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁

手搖控嘗鮮喝！專注烏龍茶的超人氣手搖「得正」終於再推重磅新飲品，本次推出帶有清甜氣息的「雙柚金烏龍」，果香茶香一口喝得到，新品雖尚未開賣但已吸引不少顧客等著手刀開喝。

圖／得正粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁

繼烘吉茶系列獲得好評後，超人氣手搖品牌「得正」再一新作，新飲品「雙柚金烏龍」將於10/9起正式開賣。「雙柚金烏龍」選用日本柚及葡萄柚，雙重柚香交疊，融合自家獨門烏龍茶，香甜水果與溫潤茶韻相互平衡，清爽值爆表，非常適合在颯颯秋日中一品。

圖／得正粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁

不少品牌的忠實粉絲都十分期待本次的新飲品，等開賣後除了可在得正全台門市喝到外，也同步於Nidin、Uber Eatsfoodpanda等平台販售。

圖／摘自得正粉絲專頁
圖／摘自得正粉絲專頁

得正新品 雙柚金烏龍

開賣日：2024/10/9

售價：M 55元、L 65元

販售通路：全台門市計劃、Nidin、Uber Eats、foodpanda

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Uber Eats foodpanda 得正 手搖 水果

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