台中人瘋排這個！「紅葉蛋糕」台中快閃到月底 朝聖「紅玉蛋糕、黑森林」人龍排到門口
台中人吃起來！被不少藝人帶紅的老牌蛋糕品牌「紅葉蛋糕」登陸台中，快閃新光三越中港店，再度把北部人記憶中的甜蜜滋味帶到台中，不少在地人看到快閃都手刀朝聖，更有人在Threads上分享排隊人潮多到排到門口。
全台第一家鮮奶油蛋糕專門「紅葉蛋糕」是許多北部人記憶中的蛋糕好味道，招牌靈魂鮮奶油濃郁不膩，更有不少明星藝人的好評加持。「紅葉蛋糕」於本月再度快閃新光三越台中中港店，每日13:00起開始販售，前兩週提供品項有黑森林蛋糕、香草蛋糕、紅玉蛋糕及3種長條蛋糕等人氣必買款，吸引大批民眾慕名搶購，還有網友回報排了40分鐘才買到。
本次「紅葉蛋糕」台中快閃至10/31，每日數量有限、售完為止，實際依現場販售狀況調整銷售方式。選蛋糕站鮮奶油派的台中人千萬別錯過囉。
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