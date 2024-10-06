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星冰樂買1送1！國慶前先喝 星巴克「大杯飲品買一送一」 這日限時9小時手刀開喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星冰樂買一送一！放假前先喝，星巴克於10/9推出一日快閃「集團同慶 好友分享日」，限時9小時「大杯飲品買一送一」，消費者最愛的星冰樂系列都適用。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

雙十國慶前開喝！星巴克將於10/9推出「集團同慶 好友分享日」活動，活動當日11:00-20:00至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料即享買一送一，優惠品項除雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料外，其他皆適用，難得的星冰樂買一送一當然不容錯過！

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

好友分享日活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。更多詳細活動規則以星巴克公告為準。

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

星巴克 集團同慶好友分享日

活動日期及時間：2024/10/9 11:00-20:00

優惠內容：活動期間內至全台星巴克門市，購買兩杯大杯(含)以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料享買一送一

注意事項：優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料

活動頁面：https://reurl.cc/qv6Kv3

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咖啡 國慶日 星冰樂 星巴克 買一送一

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