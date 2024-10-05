「Creaminal」快閃誠品南西！ 聯名二伯hahababy推「夸頌冰風暴」 偷偷白眼可頌、可麗頌大受歡迎
可頌一級玩家Creaminal快閃店來了！超人氣話題甜點「可頌專賣店 Creaminal」即日起於誠品生活南西店一樓開立快閃店，推出多款白眼可頌、新品甜點可麗頌與夸頌冰風暴、限量白眼周邊，還與Youtuber嘎嫂二伯合作聯名，甜點控粉絲手刀必追！
最會玩可頌的Creaminal於誠品生活南西店一樓打造「Creaminal快閃店」，以無奈的白眼 IP「偷偷」打造，推出全新四款口味「夸頌冰風暴」，即日起至10/15供應玫瑰、靜岡抹茶口味，10/16至10/31推出檸檬、栗子口味。
Creaminal快閃店此回也邀請Youtuber二伯聯名推出「Creaminal X hahababy夸頌冰風暴」，使用爽脆不膩的hahababy哈米花，配上濃郁冰風暴，口感更加多元有趣，單點外帶夸頌冰風暴190元，二伯聯名系列冰風暴230元。
還有一款讓甜食控尖叫的創新甜點，經典可麗露配上酥脆分明的可頌口感，再搭上冰甜流心內餡，邪惡的「可麗頌」就此誕生！快閃推出三款口味，有台式鳳梨、日式抹茶以及法式巧克力口味，每顆售價為110元，以及三入盒裝為300元，每日限量50顆。
另外，Creaminal也推出可愛白眼周邊，像是有眼睛帆布袋、偷偷看眼睛襪子、品牌經典鴨舌帽、潮T清涼無比的假期聖代杯、感溫馬克杯、雨傘、手機支架等，不僅大玩可頌，還更加融入生活。
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