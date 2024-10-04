秋日嘗鮮優惠！ 星巴克「奶香蜂蜜甜梨」、鶴茶樓「紅鶴大吉嶺」 大苑子、麻古、功夫茶「鮮果系」新品開喝

適合秋日的飲料新訊快追！ 星巴克全新秋日上市「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」、鶴茶樓推出「紅鶴大吉嶺」加果香特調的紅蘋與柚子飲， 大苑子帶來「鮮搾柳丁綠」、麻古茶坊有無咖啡因「蕎麥綠寶石」新品和充滿咀嚼感的「葡萄果粒系列」，功夫茶也有「芭樂系列新品」，以及摩斯統統快來開喝！

●星巴克

圖／星巴克提供

秋日星巴克推出全新「奶香蜂蜜甜梨風味」2款飲品，以清爽多汁的脆梨融合香甜蜂蜜，再加入蜂蜜梨子醬與牛奶打製的絲滑奶泡，「奶香蜂蜜甜梨風味紅茶」清甜充滿梨子香氣；「奶香蜂蜜甜梨風味那堤」再搭配經典義式濃縮咖啡，層次堆疊超滿足。

而星巴克的星禮程會員於即起至10/9止，活動期間使用行動預點服務，點購新品奶香蜂蜜甜梨風味那堤以及奶香蜂蜜甜梨風味紅茶，可享88折優惠。

●鶴茶樓

圖／鶴茶樓提供

限時第2杯半價！ 鶴茶樓推出全新「紅鶴大吉嶺」系列，有茶湯清透金黃帶有濃郁熟果香氣的「紅鶴大吉嶺」，以前項為基底並結合新鮮蘋果的水果茶特調「紅蘋大吉嶺」、以及搭配酸甜柚子的「紅柚大吉嶺」。為歡慶新品開賣，10/4限時一天可享「紅鶴大吉嶺、紅蘋大吉嶺、紅柚大吉嶺」任選第2杯半價。(限購2組，以價低者半價)

●大苑子

圖／大苑子提供

大苑子「台灣鮮搾柳丁綠」歡慶回歸，於10/7在指定門市開賣，且使用大苑子PAY完成購買台灣鮮搾柳丁綠(北部75元/大杯、中南部70元/大杯)會員，就送柳丁樹。

此外，周一至周四推驚喜，10/7大苑子PAY單筆消費滿169元，即贈文山青茶一杯；10/8大苑子PAY完成信用卡自動加值，享許慶良鮮奶茶買一送一優惠；10/9大苑子會員獨享：青森蘋果冰茶第二杯半價；10/10大苑子會員轉贈商品券/優惠券，即可獲得10元/5元折價券。

●麻古茶坊

圖／麻古茶坊提供

麻古茶坊揭開秋日序章，以滿溢的巨峰葡萄果肉與酸甜的紫漾葡萄冰沙，兩款超人氣「芝芝葡萄果粒」與「葡萄果粒波波」10月宣佈回歸！

圖／麻古茶坊提供

同時，開賣無咖啡因飲品「蕎麥綠寶石」，以慢火炒焙天然蕎麥至散發出淡雅焦糖香，以黃金比例調配無咖啡因的南非國寶綠茶，散發天然無負擔的穀物清香，連孕婦孩童也能品嘗。

●功夫茶

圖／功夫茶提供

功夫茶選用入秋後果核較小，果肉較厚的成熟芭樂，新推出兩款芭樂系列飲品「芭樂檸檬綠」、「芭樂輕檸」，酸甜風味更佳順口。10/31當天購買任一芭樂飲品，即可享有同品項買一送一優惠，且即起至11/30，購買芭樂系列飲品各一杯，即可享有組合價109元。

●摩斯漢堡

圖／摩斯漢堡提供

摩斯漢堡推出單品美式咖啡「耶加雪菲」，以來自伊索比亞耶加雪菲產區的日曬咖啡豆，呈現帶著淡雅花香、清新的柑橘香和甜美的蜂蜜味！同時，即起至10/15，來店任選紅心芭樂或葡萄系列飲品2杯，享國慶優惠價100元。