綠色時尚手搖「UG樂己」全新展店！羅東首店「哈蜜瓜新品亮相」，還有限時買1送1再送保冷袋

時尚手搖飲品牌「UG樂己」近期掀起討論熱潮，自北部拓展後迅速佔領市場，曾創下單日銷量2000杯的紀錄，展現其受歡迎程度。主打產品「三窨十五茉綠茶」迅速竄升為純茶排行榜上的熱門選擇，成為許多茶飲愛好者的首選。為了擴展品牌影響力，「UG樂己」積極跨界合作，這次與知名設計師潘怡良攜手，將時尚元素融入茶飲文化，提升品牌價值。

圖／UG提供

另外自即日起UG忠孝與永吉門市將以全新風貌登場，融合Vogue風格並結合時尚週的元素。門市內外佈滿以綠色和花卉為主題的裝飾，展現潘怡良「時空跡影」的設計美學，讓門店成為拍照打卡的理想場所。大量玻璃設計與精緻的自然花香元素，讓東區充滿時尚氣息，宛如都市中的綠色天堂，吸引大批時尚愛好者前往體驗。

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此外，10月6日「UG樂己」將於宜蘭羅東展店，這是品牌首次進駐宜蘭，並推出多款優惠活動來慶祝開幕。品牌新品「哈瓜帶你飛十五茉雲頂」也將亮相，這款創新飲品結合哈密瓜口味奶蓋與UG特調，帶來獨特的味覺體驗。為了感謝長期支持的粉絲，UG將於10月8日回歸其母品牌「歇腳亭」的創始門市站前南陽店，並推出一週買一送一的優惠，進一步擴大品牌影響力，預料將掀起新一波手搖飲風潮。