台北人敲碗成功！ 「八曜和茶」台北首店終於要來了 小編：門市已經偷偷蓋好

台北人等到望眼欲穿也甘願！手搖控準備嗨了，終於等到「八曜和茶」北上台北展店的新消息，人氣手搖品牌「八曜和茶」小編於10/1晚間在官方社群平台大聲宣布「台北我們來了！」、「門市已經偷偷蓋好了」，這回台北人終於確定等到它！

圖／翻攝Threads@8yotea

手搖界的南霸天將成功北上！「八曜和茶」自2018年從高雄起家，以無咖啡因的穀物茶為主打，多款招牌飲品讓許多人一喝就愛上，早先與一沐日聯名開賣的飲品更造成轟動，可見八曜和茶的魅力十足！

八曜和茶日前推出的「八曜光點計畫」，邀請網友們提供台北門市絕佳位置，獲得上筆千地點資訊，進而成功在台北找到地點。而八曜和茶小編最新在Threads上發文：「正式宣佈！台北我們來了！門市我們已經偷偷蓋好了！」這回台北人終於敲碗成功！

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八曜台北首店消息一出，網友們紛紛詢問「店址究竟在哪裡？」、「台北首店是在台北還是新北～要說清楚啊」，還有網友猜「應該是在通化街」，而八曜和茶小編則宣布「10月7日八曜官網將釋出第一階段預告」！