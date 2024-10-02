台北人敲碗成功！ 「八曜和茶」台北首店終於要來了 小編：門市已經偷偷蓋好
台北人等到望眼欲穿也甘願！手搖控準備嗨了，終於等到「八曜和茶」北上台北展店的新消息，人氣手搖品牌「八曜和茶」小編於10/1晚間在官方社群平台大聲宣布「台北我們來了！」、「門市已經偷偷蓋好了」，這回台北人終於確定等到它！
手搖界的南霸天將成功北上！「八曜和茶」自2018年從高雄起家，以無咖啡因的穀物茶為主打，多款招牌飲品讓許多人一喝就愛上，早先與一沐日聯名開賣的飲品更造成轟動，可見八曜和茶的魅力十足！
八曜和茶日前推出的「八曜光點計畫」，邀請網友們提供台北門市絕佳位置，獲得上筆千地點資訊，進而成功在台北找到地點。而八曜和茶小編最新在Threads上發文：「正式宣佈！台北我們來了！門市我們已經偷偷蓋好了！」這回台北人終於敲碗成功！
八曜台北首店消息一出，網友們紛紛詢問「店址究竟在哪裡？」、「台北首店是在台北還是新北～要說清楚啊」，還有網友猜「應該是在通化街」，而八曜和茶小編則宣布「10月7日八曜官網將釋出第一階段預告」！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言