南瓜王、獨眼怪開吃！ 4款Krispy Kreme「萬聖美術館」造型甜甜圈登場 10月限定、買就送咖啡

Trick or Treat！ Krispy Kreme「萬聖美術館」萬聖節甜甜圈將於10/1至10/31期間限定搞怪登場！今年有黑貓夫人、紫月侍衛、獨眼畫家和南瓜公爵悄悄從畫框中溜出一同嬉笑作怪，快把握10/1的國際咖啡日，凡購買Krispy Kreme甜甜圈，即贈送中杯美式咖啡(不限冷熱)乙杯，10月份還推出萬聖美術館禮盒優惠、下午茶折扣即好禮抽獎活動！

圖／Krispy Kreme提供

Krispy Kreme萬聖美術館充滿驚奇又神秘的4款造型甜甜圈，有外層覆蓋著濃郁的南瓜風味巧克力的「南瓜公爵」、鬆軟草莓醬夾心而外層覆蓋深黑苦甜巧克力的「黑貓夫人」、木乃伊造型的經典糖霜甜甜圈，披覆了紫薯巧克力的「紫月侍衛」，以及藍色夾心貝隱藏著濃郁的牛奶卡士達內餡，再點綴著脆口巧克力點心麵的「獨眼畫家」。

圖／Krispy Kreme提供

圖／Krispy Kreme提供

10月份一起來迎接這場香甜魔幻饗宴，自10/1至10/31推出4入(萬聖節限定包裝)、6入、12入的萬聖節美術館禮盒，同一期間，購買萬聖美術館甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元！並且，自10/3至10/10，於FB及IG完成貼文留言處上傳「萬聖美術館甜甜圈」之照片，將有機會獲得「原味糖霜甜甜圈3入」一盒！

圖／Krispy Kreme提供

．Krispy Kreme【國際咖啡日】：10/1

國際咖啡日凡購買甜甜圈，Krispy Kreme 即贈送中杯美式咖啡一杯（冷熱皆可），門市限定：站前、板橋、美麗華、新竹SOGO、桃園遠百、南港，各門市限量20組。

．Krispy Kreme【萬聖美術館禮盒】：10/1-10/31

-4入，240元：4個萬聖美術館甜甜圈 *4入禮盒為此次萬聖節限定包裝

-6入，310元：4個萬聖美術館甜甜圈 + 2個綜合甜甜圈（45元含以下）

-12入，490元：4個萬聖美術館甜甜圈 + 8個綜合甜甜圈（45元含以下）

．Krispy Kreme【萬聖美術館套餐】：10/1-10/31

活動期間，跟鬼怪們一起來場下午茶，購買萬聖美術館甜甜圈，加購任一大杯飲品折15元

．Krispy Kreme【熱鬧十月來同樂】：10/3-10/10

歡慶鬼怪十月與國慶10月，自10/3-10/10於FB及IG抽獎貼文留言處上傳「萬聖美術館甜甜圈」之照片，Krispy Kreme 將於FB抽出20位、IG抽出10位粉絲，贈送原味糖霜甜甜圈3入一盒。