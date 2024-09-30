拉亞漢堡這波太強了！洗版threads「超爆餡貝果」 爆量「乳酪+藍莓果醬」掀打卡潮
爆紅早餐店貝果！近期在社群平台threads上洗版的爆款美食「爆餡貝果」掀起網友熱議，不少人刷到看了都表示「好餓」，紛紛打卡曬出自己幸運買到的「超爆餡」誘人貝果。
threads上爆紅的「爆餡貝果」就是連鎖早餐「拉亞漢堡」的「藍莓乳酪貝果」，店家不手軟的抹上乳酪和藍莓果醬，滿到一口咬下會爆出來的程度，令不少喜歡醬多多的網友驚喜直呼「我一定愛爆」、「醬給超多」，早餐趁熱吃一整個超滿足，開啟活力的一天不是問題。
由於有很多人都是看了threads推薦而去嘗鮮開箱，因此有部分門市在菜單上標示「脆(threads)友必點」，夯到有門市已全數售完，需要再等進貨才吃得到。不論是藍莓控、乳酪控還是貝果控，不打卡開吃就可惜囉！如果覺得醬不夠多，也可以選擇加價增量喔。
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