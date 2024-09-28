手搖新品+聯名嘗鮮！珍煮丹X蔡阿嘎「GArmy」、喫茶小舖「哞³」、大苑子「青森蘋果」還有滿額送

想嘗鮮一定要看！ 珍煮丹首度找來蔡阿嘎合作「GArmy」系列，出了新品手搖、輕食厚片，還加碼T-Shirt只送不賣；喫茶小舖全新力作「哞³」，一次開喝鮮乳坊基底的4款飲品；大苑子的「青森蘋果」系列酸甜又清爽，手搖控們快追。

◎珍煮丹

圖／珍煮丹提供

手搖飲品牌「珍煮丹」首度與蔡阿嘎「GArmy」全新聯名合作，一口氣推出3款烏龍聯名飲品、1款裝蒜明太子厚片輕食，更打造限量GArmy戰隊T-Shirt，只送不賣！

珍煮丹全新水蜜桃系列，「水蜜桃烏龍」以蜜桃烏龍茶搭配蜜桃果肉，呈現層次豐富的細緻果香與茶香；「蜜桃烏龍奶茶」選用蜜桃果肉與烏龍奶茶融合，奶香濃厚，尾韻帶出烏龍茶香與奶香；「粉粿烏龍奶茶」以Q彈黑糖粉粿搭配烏龍奶茶，帶出淡雅黑糖香，而「裝蒜明太子厚片」則是日系明太子與台式蒜香的完美風味結合，外酥內軟超鹹香又涮嘴。

圖／珍煮丹提供

更打造3款限量GArmy聯名戰隊T-Shirt，有陸軍綠、海軍藍、空軍白共3色，只送不賣，只要至珍煮丹門市現場消費滿100元，即送嘎嘎樂乙張(可累贈)，最大獎直接把限量GArmy戰隊T-Shirt穿回家(隨機發送)，還有多樣飲品優惠；而即起至10/3上午9時，民眾只要到珍煮丹官方臉書貼文按讚、公開分享、Tag一位好友並留言，就有機會得到「珍煮丹新品飲料兌換券三張」！

圖／珍煮丹提供

◎喫茶小舖

圖／喫茶小舖提供

手搖品牌「喫茶小舖」全新力作「哞³」來了，一共包括4款飲品，皆是選用鮮乳坊豐樂牧場的莊園級鮮乳作為基底，首推「哞³清爽版」鮮奶佐以蜂蜜、小麥可可脆球及QQ小珍珠，以及搭配濃厚奶霜的「哞³重乳版」，還有「重乳烏龍」、「重乳咖紅」，即日起於全門市開賣，至10/25前凡購買新品還送限量貼紙。

圖／喫茶小舖提供

喫茶小舖同步找來插畫家HALOOCHICHI合作設計「3D擬真貼紙」，於10/25前每周推出不同造型貼紙組，限定購買「哞³」系列飲品即可獲得。

◎大苑子

大苑子近期選用日本青森紅玉蘋果推出兩款系列飲品。「青森蘋果冰茶」將青森蘋果與醇厚紅茶結合，大杯售價90元。「青森蘋果雪沙」整杯做成細緻冰沙口感再加入愛玉，酸甜清爽，大杯售價70元。

圖／大苑子提供

此外，大苑子於9/30至10/3期間祭出「APP超級會員」優惠。9/30使用大苑子PAY單筆消費滿169元，即送文山青茶1杯；10/1大苑子PAY完成信用卡自動加值，就可享柚美粒「買1送1」；10/2推百年仙草干茶領券「即享2杯49元」；10/3會員轉贈商品券或優惠券，即可獲得「10元或5元折價券」！