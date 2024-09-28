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每一塊都想吃！ 抖音爆紅「手鏟提拉米蘇」台灣也吃得到 超吸睛甜點多元口味選擇 想吃早點排

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／翻攝IG＠bulamisu、林好提拉米蘇臉書
圖／翻攝IG＠bulamisu林好提拉米蘇臉書

你看過在陸抖、小紅書爆紅的攤車美食「手鏟提拉米蘇」嗎？ 這股人氣甜點美食旋風也燒來台灣啦，各地紛紛出現提拉米蘇小攤車，一出攤就人龍排滿滿，為大家推薦的一家位於中壢夜市、一家位於台中一中美食的提拉米蘇排隊美食，看倌們嘴巴還沒吃到，讓眼睛先品嘗！

提到相當火紅的甜點美食「手鏟提拉米蘇」，最先想到的是抖音平台「桂桂的攤攤」，以沈浸式擺攤為主題紀錄，端出場的各色吸睛樣式、引人好奇口味的提拉米蘇，實在誘人流口水。一塊塊方格子手鏟給顧客外帶，太燒太火紅還限定每人限購2塊，依舊擋不住滿滿的排隊人潮，最高紀錄2小時就賣出42盤九宮格提拉米蘇！

圖／翻攝抖音＠桂桂的摊摊
圖／翻攝抖音＠桂桂的摊摊

台灣人也別望之興嘆，為大家第一間推薦「林好提拉米蘇」，以復古式攤車營造美好手鏟提拉米蘇甜點氛圍，每一個外帶盒都印置上可愛的吉祥物趴在提拉米蘇上，從台北古亭站出發，最新來到中壢夜市的溫豆花旁邊，每日販售的口味略有不同，常見的有經典原味、經典原味(有酒版)、濃郁抹茶、清新檸檬、Oreo巧克力、酸甜綠葡萄，前陣子還推出中秋限定的焙茶柚子酒口味！

圖／翻攝IG＠linhow2024
圖／翻攝IG＠linhow2024

圖／翻攝林好提拉米蘇臉書
圖／翻攝林好提拉米蘇臉書

林好提拉米蘇

📍中壢新民夜市-新明路87號

出攤時間：17:00 週一至週四、周一公休(以店家臉書公告為主)

第二間推薦位於台中一中一帶的「布菈米蘇」，剛才經營沒多久就爆紅，每日限量限定口味供應手鏟提拉米蘇，常見的口味有經典原味、抹茶拿鐵、紫薯芋泥、清爽香檸、黑巧脆皮、貝詩禮奶酒、奧利奧OREO，店家提供的購買方式也很特別，有特定的排隊路線，並且依「號碼牌+口味卡」叫號點餐，如果輪到你時已拿不到口味卡，就表示今日完售啦！

圖／翻攝IG＠bulamisu
圖／翻攝IG＠bulamisu

圖／翻攝IG＠bulamisu
圖／翻攝IG＠bulamisu

相當貼心的是，除了清楚的路線說明、告知有含酒成分的貝詩禮奶酒、含咖啡的生椰拿鐵和隱藏版肉桂，甚至為了避免誘發飢渴式排隊人潮，直接採用不限購數量的方式經營，但也意謂著想吃的人要早點出發排隊，店家約在15:50發放號碼牌，16:00營業販售，想吃真的要早點排。

圖／翻攝tiktok＠bulamisu
圖／翻攝tiktok＠bulamisu

布菈米蘇

📍台中市北區三民路三段96號

出攤時間：15:50發放號碼牌，16:00營業 (公休日依店家IG公告)

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