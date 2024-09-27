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「肉乾+珍奶」超獵奇手搖！ 御私藏台北大巨蛋店試營運「炙燒布蕾黑龍奶買1送1、爆打渣男檸檬茶買2送1」

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／御私藏提供
圖／御私藏提供

國際珍奶手搖飲品牌「御私藏 Cozy Tea Loft」在中南部有30幾家門市，還插旗日本、美國、法國等全球約有50間店，今年9月首度北上插旗大巨蛋地下街B2，開設第一間台北門市，試營運期間大推3大飲品，要讓北部的消費者大開眼界，更祭出奶茶買1送1、檸檬茶買2送1超狂優惠！

圖／御私藏提供
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2014年起源於台南的手搖飲品牌「御私藏 Cozy Tea Loft 」，去年9月在紐約時報廣場舉辦的「珍奶節」中，以炙燒布蕾黑龍奶奪下冠軍殊榮，甚至獲得紐約市長邀約，成為官邸party飲品，默默專注於製作高品質的御私藏，被網友封為「手搖飲界低調王者」。

圖／御私藏提供
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2019年在日本大阪開出第一間海外門市之後，御私藏積極推廣台灣珍奶文化，陸續插旗全球約有50間門市，而這回御私藏首度北上展店，使用AI智能奶茶機及茶葉製吸管，兼顧出茶品質、速度與環保。

以不斷創造獨特口味飲品的御私藏，將最有人氣的手搖杯一次推給台北人！首推，冠軍飲品「炙燒布蕾黑龍奶」以濃郁的奶香搭配黑龍茶的獨特茶韻，珍珠的Q彈口感與炙燒布蕾的香氣完美融合，每一口都充滿層次感的滿滿驚喜。

圖／御私藏提供
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備受矚目的創意飲品「台灣肉乾珍珠奶茶」，將台灣特色的肉乾切丁加入香濃的珍珠奶茶中，非常不尋常的搭配，卻帶來意外的美味，能一次喝到肉乾的鹹甜與珍珠的Q彈口感，全新的味覺體驗；「爆打渣男檸檬茶」也不容錯過，採用屏東九如的綠檸檬，以高速爆打技術將檸檬香氣層層堆疊，再與原生青茶完美結合、加上些許海鹽的點綴，每一口都能品嚐到檸檬酸甜與青茶的清新茶韻。

圖／御私藏提供
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圖／御私藏提供
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慶祝台北大巨蛋門市的試營運，御私藏台北大巨蛋門市試營運優惠：

1. 9/26至10/6，每天上午11:00~12:00「炙燒布蕾黑龍奶」買一送一，外送不適用。

2. 9/26至10/30，「爆打渣男檸檬茶」買二送一，外送不適用。

圖／御私藏提供
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台北大巨蛋 手搖 珍奶

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