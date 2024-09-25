全家10月「咖啡霜淇淋」新登場！聯名咖啡大牌引熱議 能回味一整年的「大人味霜淇淋」

全家霜淇淋10月新口味！每到月底都會引起討論的超商話題準時報到，據網友透露消息指出，10月霜淇淋將是新登場的「咖啡口味」，雙口味則搭配小農牛奶霜淇淋，彷彿固化的拿鐵在嘴裡化開，不少網友都期待表示「終於有想吃的口味」、「最喜歡的咖啡終於要出現了」。

圖／全家便利商店提供

全家便利商店霜淇淋持續受消費者關注，據傳10月將迎來的新口味是「咖啡霜淇淋」，還是攜手知名咖啡品牌「UCC」的聯名款，令許多人歡呼「應該會是今年最佳」、「吃起來」。值得一提的是，全家曾和起司甜點名店PABLO聯名推出「咖啡起司歐蕾霜淇淋」十分受到好評，不少人到現在都還回味無窮，而下個月可能會再度吃到類似款，已讓網友們開始期待這次的UCC聯名咖啡口味是何種滋味了。

全家便利商店曾攜手起司甜點名店PABLO推出「咖啡起司歐蕾霜淇淋」。圖／全家便利商店提供

不過，也有人認為咖啡霜淇淋屬於大人限定，不適合小朋友。而確切新口味與開賣日期仍以全家便利商店公告為準喔！