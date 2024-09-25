不用飛日本！ Mr.Wish x Kakao Friends 聯名推「橘哈、綠哈啵啵」 開喝台灣哈密瓜香甜手搖飲

想要香甜吃瓜，不用飛日本囉！人氣手搖飲「Mr.Wish鮮果茶玩家」與「Kakao Friends」第二波聯名推出以哈密瓜打造香甜手搖飲，力挺台灣在地水果，最新2款限定飲品「橘哈啵啵、綠哈啵啵」搭上超可愛的聯名限定造型罐，簡直療癒滿分！

圖／Mr.Wish提供

Mr.Wish鮮果茶玩家所推出的2款哈密瓜飲品皆來自雲林崙背，「橘哈啵啵」以橘哈密瓜的濃郁香甜為特色，「綠哈啵啵」則是可以喝得到綠哈密瓜獨特的清新香氣，2款皆以哈密瓜冰沙呈現，融合了香醇的鮮奶，再加入了脆口晶球啵啵增添整體層次感！

即日起於Mr.Wish購買指定飲品，皆搭配超萌的Kakao Friends造型罐，「橘哈啵啵」以萊恩角色造型罐盛裝，而「綠哈啵啵」則是以及桃子角色造型罐盛裝。

圖／Mr.Wish提供

此外，聯名限定造型罐共推出5款造型蓋隨機配合8款瓶身，還有Kakao Friends 限定加購周邊包含輕巧保冷袋、淘氣文件夾、冷飲隨行杯以及附有Kakao Friends超萌角色皮革卡套的萌萌帆布包，數量有限，手刀快到門市嚐鮮！

圖／Mr.Wish提供