新口味曝光！ 好市多推出「開心果霜淇淋」 全台開賣資訊一次看

霜淇淋控手刀衝！ 美式賣場好市多(Costco)熟食區推出新品囉，近期有網友發現好市多悄悄上架新商品「開心果霜淇淋」，一杯售價79元。經業者證實，開心果霜淇淋屬於限定商品，自上週開始在好市多各店陸續販售，這週開始全台賣場皆會開賣！

圖／業者提供

好市多每回推出新品都會引起熱議，有民眾發現好市多上架了新口味「開心果霜淇淋」，社群平台Threads上也已可見許多網友的嚐鮮分享，大讚「開心果味蠻濃郁的」、「第一口有驚豔」、「值得嚐鮮」！

好市多會員最愛的熟食區。圖／聯合報系資料照

根據《TVBS新聞網》報導，業者已經證實，開心果霜淇淋屬於期間限定的口味，自上週起在各店陸續販售，這週開始全台店面都能買的到了，好市多的霜淇淋未來也會不定期更換霜淇淋的口味，民眾可把握機會嚐鮮開吃。