快訊

空軍基地疑爆「食物中毒」 12名官兵嘔吐腹瀉送醫

BLACKPINK Lisa高雄開唱是真的！官方證實11月女神降臨

台股由黑翻紅上揚146點收22,431點站上季線 台積電漲10元收987元

聽新聞
0:00 / 0:00

新口味曝光！ 好市多推出「開心果霜淇淋」 全台開賣資訊一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／業者提供、聯合報系資料照
圖／業者提供、聯合報系資料照

霜淇淋控手刀衝！ 美式賣場好市多(Costco)熟食區推出新品囉，近期有網友發現好市多悄悄上架新商品「開心果霜淇淋」，一杯售價79元。經業者證實，開心果霜淇淋屬於限定商品，自上週開始在好市多各店陸續販售，這週開始全台賣場皆會開賣！

圖／業者提供
圖／業者提供

好市多每回推出新品都會引起熱議，有民眾發現好市多上架了新口味「開心果霜淇淋」，社群平台Threads上也已可見許多網友的嚐鮮分享，大讚「開心果味蠻濃郁的」、「第一口有驚豔」、「值得嚐鮮」！

好市多會員最愛的熟食區。圖／聯合報系資料照
好市多會員最愛的熟食區。圖／聯合報系資料照

根據《TVBS新聞網》報導，業者已經證實，開心果霜淇淋屬於期間限定的口味，自上週起在各店陸續販售，這週開始全台店面都能買的到了，好市多的霜淇淋未來也會不定期更換霜淇淋的口味，民眾可把握機會嚐鮮開吃。

編輯推薦

好市多 霜淇淋

相關新聞

新口味曝光！ 好市多推出「開心果霜淇淋」 全台開賣資訊一次看

新口味曝光！ 好市多推出「開心果霜淇淋」 全台開賣資訊一次看

義美沒在輸！霸氣推「漂浮咖啡買1送1」一整週　奶香霜淇淋+濃郁咖啡更提神

沒在怕全家！全家便利商店「阿芙佳朵」新開賣引起嘗鮮浪潮，而義美也沒在輸！霸氣推出「漂浮咖啡買一送一」優惠，9/30前皆適用，一次享受咖啡香和奶香霜淇淋。

快閃400天！宮原眼科姊妹店「明治町冰淇淋」9月25日熄燈

想吃冰的民眾，要把握最後機會了！「宮原眼科」在台南打造的姊妹品牌「明治町冰淇淋」，即將完成400日的快閃活動，預計將於9...

教師節小確幸先收！ 摩斯漢堡享9折、翰林茶館飲品升級、本村炸雞送韓式飯糰

迎接9/28教師節，餐飲業者提前丟出教師節優惠小確幸，為大家整理摩斯漢堡、翰林茶館、本村炸雞等連鎖餐飲優惠先筆記，可以找時間開吃了！ 教師節當日持教師證或全教總會員卡，於摩斯漢堡門市消費享「9折

珍奶控暴動！ 茶之魔手限量「TAIWAN珍奶徽章」免費送 搶不到奧運珍奶pin快來入手

珍奶控暴動！ 茶之魔手限量「TAIWAN珍奶徽章」免費送 搶不到奧運珍奶pin快來入手

得正新聯名太強了！得正跨界聯名「蘭蔻」推新飲品「芝士奶蓋厚焙烏龍」 買就贈「限定杯套+驚喜彩蛋」水水喝

意想不到的跨界聯名來了！手搖名店「得正」攜手美妝保養品牌「蘭蔻」首次跨界聯名，新飲品「芝士奶蓋厚焙烏龍」登場，再贈限定杯套與彩蛋驚喜，不少手搖控看到都直呼「非喝不可」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。