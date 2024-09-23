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義美沒在輸！霸氣推「漂浮咖啡買1送1」一整週　奶香霜淇淋+濃郁咖啡更提神

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／義美食品粉絲頁
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沒在怕全家！全家便利商店「阿芙佳朵」新開賣引起嘗鮮浪潮，而義美也沒在輸！霸氣推出「漂浮咖啡買一送一」優惠，9/30前皆適用，一次享受咖啡香和奶香霜淇淋

圖／義美食品粉絲頁
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咖啡控、霜淇淋控都要衝！義美自即日起至9/30，最新推出「漂浮咖啡系列買一送一」，濃郁香醇咖啡搭配經典奶香霜淇淋，熱熱的天最需要提神醒腦，不少內行網友看到都搶優惠先打卡了。

值得一提的是，該優惠會員不再享95折；無販售門市可見下方整理，記得先查好有販售的門市再出發喔。

圖／義美食品粉絲頁
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義美 漂浮咖啡系列買1送1

活動期間：即日起～9/30

活動內容：凡購買漂浮咖啡系列，即享同品項買一送一

無販售門市：林口中山、大業、興隆、豐原中正、斗六營業所、松山永春、青年、台北三民、南港、板南、板橋、蘆洲、淡水、三重埔、集賢、 國慶、土城、樹林北大、崇德、苗栗、南勢角、新店、南華、中壢中山、竹北光明、新竹光復、大業、桃園藝文、北中壢

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全家便利商店 咖啡 義美 買一送一 霜淇淋

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