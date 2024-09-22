教師節小確幸先收！ 摩斯漢堡享9折、翰林茶館飲品升級、本村炸雞送韓式飯糰

迎接9/28教師節，餐飲業者提前丟出教師節優惠小確幸，為大家整理摩斯漢堡、翰林茶館、本村炸雞等連鎖餐飲優惠先筆記，可以找時間開吃了！

圖／摩斯漢堡提供

教師節當日持教師證或全教總會員卡，於摩斯漢堡門市消費享「9折優惠」。摩斯漢堡於即起至9/30止，推出LINE好友獨享優惠，來店出示LINE好友獨享優惠圖片，可享各時段獨家優惠包括「超級大麥海洋珍珠堡、摩斯鱈魚堡及兩杯大杯冰紅茶」組優惠價199元、「超級大麥海洋珍珠堡及大杯冰紅茶」組優惠價109元、「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶」組優惠價99元等。

圖／摩斯漢堡提供

翰林茶館教師節優惠，即日起至9/30凡憑教職員證明至門市購買外帶飲品，可享「免費升級特大杯」優惠，全品項任選，每人限購2杯；再加碼，只要在翰林茶館臉書粉專活動頁面留言+按讚+分享，留言內容如教師節快樂、老師我愛您等，完成相關任務並也可同享優惠(宜蘭傳藝店、台中麗寶店不適用)。

圖／翻攝翰林茶館粉絲頁

本村炸雞教師節限定優惠，至9/30止，只要老師或學生拿著有效教師證或學生證至門市消費，滿低消即可免費獲得經典韓式小吃「韓式飯糰」一份，限內用、每桌限享一次優惠。