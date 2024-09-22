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珍奶控暴動！ 茶之魔手限量「TAIWAN珍奶徽章」免費送 搶不到奧運珍奶pin快來入手

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝茶之魔手Threads
圖／翻攝茶之魔手Threads

珍奶控暴動了！ 人氣手搖飲品牌「茶之魔手」，最新打造台灣限定版「2024茶之魔手珍奶徽章」，以珍珠奶茶手搖杯搭配國旗圖案與TAIWAN字樣的可愛徽章現身，一曝光就立即在社群引發網友熱烈討論，目前以只送不賣的限量索取方式供應，奶茶控們手速搶先追！

圖／翻攝茶之魔手Threads
圖／翻攝茶之魔手Threads

還記得2024巴黎奧運台灣代表團的「珍珠奶茶pin」引發一陣轟動嗎？ 茶之魔手在Threads上秀出最新推出的「珍奶徽章」，以今年總統就職晚宴指定的「國宴珍奶」為主題，將珍珠奶茶手搖杯搭配台灣國旗圖案，加上「TAIWAN、MAGIC TEA」等字樣，十分可愛吸睛，搶不到奧運珍奶pin的人，改來追這一款吧！

圖／翻攝茶之魔手Threads
圖／翻攝茶之魔手Threads

目前茶之魔手表示有2種取得方式，一、於10/10至10/13限時4天，到南投國際茶業博覽會購買5杯國宴珍奶，即可免費獲得珍奶徽章乙枚，限量400個，送完為止；二、加碼推出，即日起至9/22 23:59止，追蹤回應茶之魔手THREADS＋IG，即可參加2024茶之魔手珍奶徽章，限時回饋50組抽獎。

茶之魔手珍奶徽章一曝光便引網友熱烈討論，紛紛直呼「可惡好想要」、「要怎麼入手，快告訴我，我不能沒有這個可愛的東西」、「我也想要這個酷東東，愛死珍奶」、「不能預購嗎？限量太殘酷了」、「身為茶魔狂人，怎麼可以沒有這種東西」。

圖／翻攝茶之魔手Threads
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