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得正新聯名太強了！得正跨界聯名「蘭蔻」推新飲品「芝士奶蓋厚焙烏龍」 買就贈「限定杯套+驚喜彩蛋」水水喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／得正粉絲專頁
圖／得正粉絲專頁

意想不到的跨界聯名來了！手搖名店「得正」攜手美妝保養品牌「蘭蔻」首次跨界聯名，新飲品「芝士奶蓋厚焙烏龍」登場，再贈限定杯套與彩蛋驚喜，不少手搖控看到都直呼「非喝不可」。

圖／得正粉絲專頁
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「得正」出新招了！「手搖飲ｘ美妝保養品牌」強強聯手，「得正」和美妝保養品牌「蘭蔻」首次聯名超吸睛，新品「芝士奶蓋厚焙烏龍」以3分火焙烏龍為概念，茶感增加+30％調整工序極速降溫擷取最濃萃茶湯滋味，還有微鹹芝士奶蓋增添多層次風味，格外絲滑順口。即日起正式開賣，同步於你訂、Uber Eats、Foodpanda等平台販售。

芝士奶蓋厚焙烏龍，售價(M)55元、(L)65元。圖／得正粉絲專頁
芝士奶蓋厚焙烏龍，售價(M)55元、(L)65元。圖／得正粉絲專頁

此外，即日起凡購買聯名飲品「芝士奶蓋厚焙烏龍」即贈限定杯套，還有彩蛋驚喜等你拿，有掃描杯套QR Code即可免費領取小黑瓶PRO 5件組，以及得正隱藏折扣碼，於蘭蔻官網購買指定組合加碼贈小黑瓶PRO 7ml。值得注意的是，杯套為門市限定，外送平台不適用，數量有限、送完為止。沒想到喝手搖還能兼顧保養～

圖／得正粉絲專頁
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