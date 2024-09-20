不只全家霜淇淋 義美也來了！連續3天「巧克力酥片霜淇淋」買一送一 爽吃到秋分
義美霜淇淋買一送一！迎接美好週末，義美再推連續3天「巧克力酥片霜淇淋」買1送1，令喜愛義美霜淇淋的網友十分期待，準備開吃一波消消暑。
不落後全家！義美霜淇淋擁有不少粉絲，本週再度於9/21至9/23祭出買一送一，主推「巧克力酥片霜淇淋聖代」，吃得到經典的濃郁牛奶霜淇淋，搭配長年熱賣的酥脆黑巧克力酥片和威化捲，口感層次更豐富，吃起來不單調。把握這3天，兩杯65元爽爽開吃囉。
值得注意的是，販售門市限有霜淇淋機的門市參與，每人限購2組，會員不再享95折。
義美霜淇淋買1送1優惠資訊
活動期間：2024/9/21～9/23
優惠內容：巧克力酥片霜淇淋聖代買1送1
商品售價：65元/杯
備註：限現售，每人限購2組，會員不再享95折；以有霜淇淋機的門市參與活動；數量有限，售完為止
門市查詢：https://reurl.cc/oyyNK3（需有霜淇淋圖案的門市）
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