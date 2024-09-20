手搖飲13元開喝！「青茶天花板」來了 超美手搖新品牌「青山 PeakTea」插旗東區 慶開幕霸氣推「全品項5折」

東區質感手搖生力軍！台北手搖戰區再添新品牌，主打青茶的手搖品牌「青山 PeakTea」強勢插旗台北東區，打造堪稱青茶界的夢幻逸品。為慶開幕祭出連續2日「全品項5折」，最低只要13元就能開喝，比買一送一更貼心！

圖／青山-青茶專業製作粉絲專頁

手搖飲生力軍+1！擁有簡約質感裝潢的手搖新品牌「青山 PeakTea」進軍台北東區，主推以四季為名且有4種風貌的夢幻青茶，春青、夏青、秋青、冬青分別帶有花香、木質香、奶香、清香等特色，十分清爽且別有一番風味，更被部落客稱為「青茶天花板」，身為茶控的你可千萬別錯過。

圖／青山-青茶專業製作IG

圖／青山-青茶專業製作粉絲專頁

「青山 PeakTea」目前為試營運，9/22正式開幕，同步祭出開幕優惠，9/22至9/23「菜單全品項5折」，每人限購6杯；9/24至9/29，則有「青茶類+無咖啡因類 任搭第2杯半價」，每人限購2組。趁著優惠打卡有青茶天花板之稱的超美手搖店。

​ 圖／青山-青茶專業製作粉絲專頁

青山 PeakTea 青茶專業製作 忠孝復興店

​開幕日：2024/9/22

開幕優惠：9/22～9/23 菜單全品項5折，每位限購6杯；9/24～29 青茶類+無咖啡因類任搭第2杯半價，每人限購2組

地址：台北市大安區大安路一段21號

營業時間：11:00-22:00

電話：02-2741-2690

粉絲專頁：https://www.facebook.com/peaktea.official