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草莓手搖遇上辣椒粉！麻古茶坊「草莓泡泡派對」開賣了 可甜可鹹的絕妙滋味超解膩

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

草莓手搖來了！麻古茶坊秋季限定「草莓泡泡派對」獨家開賣，草莓蜜糖與氣泡飲的合拍碰撞，輕盈中帶點酸甜點綴，搭配中秋烤肉也十分解膩爽口，草莓控已經可以喝起來囉！

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

超人氣手搖飲「麻古茶坊」繼夏日限定芒果系列後，再推秋季強棒「草莓泡泡派對」系列，有「草莓蕾夢泡泡」和「火焰草莓蕾夢泡泡」兩款新飲品。「草莓蕾夢泡泡」將寶石般的飽滿草莓蜜漬成草莓蜜糖，搭配新鮮檸檬汁與綿密氣泡飲，喝得到草莓香與酸甜滋味；「火焰草莓蕾夢泡泡」則更多了麻古特製鹹辣豔紅辣椒粉，凸顯了果和蜜的豐富層次，帶來衝擊視味覺的全新體驗。

圖／麻古茶坊提供
圖／麻古茶坊提供

恰逢中秋佳節，烤肉＋手搖再配不過，不妨來杯「草莓蕾夢泡泡」讓你的烤肉大餐更加開胃且解膩喔。

麻古茶坊 「草莓泡泡派對」販售資訊

販售門市：麻古茶坊全台門市

售價：草莓蕾夢泡泡 南部70元；中、北部75元｜火焰草莓蕾夢泡泡南部75元；中、北部80元

圖／麻古茶坊提供
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