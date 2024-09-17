全台「４大糕餅名店」中秋營業時間攻略！今年最後一波 中秋搶購排隊鳳梨酥、蛋黃酥

中秋節快樂！全台各大糕餅名店營業時間攻略，想在中秋當日品嘗美味的超人氣糕餅的最後機會，記得看好時間才不會白跑氣噗噗喔。

記者黃義書／攝影

台北 佳德鳳梨酥

中秋節當日(17)營業時間為8:00起至商品售完，售完即提前打烊，販售酥餅、原味鳳梨酥、鳳黃酥、蔓越莓鳳梨酥等商品；9/18至9/25公休8天，並於9/26 8:30起恢復營業。

新北 小潘蛋糕坊

中正店9/18公休一日，如有公休會再行公告；而和平店則於9/17至9/22店休6天。

台中 不二糕餅

不二糕餅中秋節當日(17)營業時間為10:00至15:00或售完為止，9/18至9/25門市店休（客服暫停服務）。9/26恢復正常營業，當天僅販售蛋黃酥；9/27則恢復全品項販售。

彰化 不二坊

至今(17)日開放門市販售，9/18至9/23店休6天，於9/24起正常營業。