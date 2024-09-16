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星巴克買1送1！不只中秋「第2杯半價」　一地區限定「相約星巴克」買1送1喝爆整個9月

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

愛喝要常喝！星巴克中秋優惠「第2杯半價」於今明兩日登場，9/16、9/17到全台星巴克門市點購兩杯大杯(含)以上冰熱/口味皆一致的飲料即享「第2杯半價」。還有地區限定「持小白單享買1送1」好康，適用到月底。

圖／摘自星巴克咖啡同好會
圖／摘自星巴克咖啡同好會

星巴克中秋獻禮「第2杯半價」，9/16～9/17連續兩天，至全台門市購買大杯飲料享「第2杯半價」，優惠品項不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。今年中秋，星冰樂配烤肉超Chill！

圖／星巴克提供
圖／星巴克提供

不僅如此，花蓮人看過來！7-ELEVEN、康是美還同步推出「相約星巴克」活動，9/30前，於7-ELEVEN花蓮地區門市單筆消費滿150元，或康是美花蓮地區門市單筆消費500元，即贈好友分享券乙張(小白單)，憑小白單至星巴克花蓮地區門市，購買兩杯大杯以上相同口味/冰熱皆一致的飲料可享買一送一，兌換期限至2024/10/2，花蓮限定衝一波。

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7-ELEVEN 咖啡 星冰樂 星巴克 買一送一

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