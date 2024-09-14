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鶴茶樓高雄4分店無預警「永久歇業」 總部認：未收到加盟主通知

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝鶴茶樓臉書
圖／翻攝鶴茶樓臉書

日前才遭控訴的手搖飲料店「鶴茶樓」，網友前往台北晴光店買茶凍飲，沒想到喝到脆脆口感還爆漿，打開封膜一看才發現有好多隻小蟑螂。對此，業者緊急發聲明致歉，台北市衛生局也派員前往稽查。豈料昨（13日），就有網友發現，鶴茶樓位於高雄的4家分店突然無預警「永久歇業」，而總部回應，目前並沒有收到加盟主的告知，還在了解情況當中。

圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien臉書粉專
圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien臉書粉專

昨（13日）臉書粉專「高雄點 Kaohsiungtien」發文貼出鶴茶樓4間分店的截圖，並表示「鶴茶樓怎麼了，一次4間改成永久歇業？」，分別為位於高雄的三民十全店、鳳山五甲店、漢神自強店、鳳山青年店。粉專指出「經調查跟這四間是同一個加盟主」，而4家分店在Google Map上的營業狀態，全部改為永久歇業，讓消費者錯愕不已。

有網友私訊官方，鶴茶樓總部表示：「由於這四間是加盟店，目前總部並沒有收到加盟主的告知，所以還在聯繫了解情況當中，有進一步消息會再公布的。謝謝您的關心」。亦有網友親自到鶴茶樓漢神自強店、鳳山青年店現場，發現門外貼著公告：「親愛的顧客您好：因系統突發異常，導致設備產生故障，故暫停營業，如造成不便，敬請見諒。」

圖／翻攝高雄點 Kaohsiungtien臉書粉專
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手搖 歇業 鶴茶樓

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