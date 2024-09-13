超爆萌中秋馬卡龍禮盒！ 14款「舔舔手」馬卡龍甜點快閃台中 說出「通關密語」享買2送1

可愛到捨不得吃了～ 來自韓國的減糖馬卡龍專門店「Melting Finger」，專製讓大家吮指回味的美味甜點，又被稱作為「舔舔手馬卡龍」，最新快閃台中勤美，除了帶來3、6、9入的馬卡龍禮盒，還有通關密語優惠，螞蟻人一定要把握！

圖／翻攝Meltingfinger臉書

Melting Finger是來自韓國的手工甜點專門店，運用天然高級食材製作出平價近人價格的甜點，讓大家品嚐各式可愛甜點美食無負擔。目前在台北、新北共有5家門市，每日展售新鮮甜點，以萌趣造型的「厚餡可愛馬卡龍」，讓人一邊挑選一邊驚喜連連。

圖／翻攝Meltingfinger臉書

舔舔手馬卡龍最新快閃台中勤美，除了帶來「飛向月球」中秋限量包裝禮盒，共有玉兔伴月𝟯入、飛向月球𝟲入、登月之旅𝟵入禮盒，搭配有、笑臉、月球、怪獸、愛心、花生等造型口味馬卡龍，充滿驚喜與甜蜜！

圖／翻攝Meltingfinger臉書

圖／翻攝Meltingfinger官網

勤美快閃店每日提供的口味大致上有14種，吃得到鹹甜鹹甜的「起司漢堡」、酸甜檸檬葡萄的「微笑」、百香果巧克力的「熊熊」、奶油起司內餡「紅絲絨愛心」、薄荷巧克力的「恐龍」、抹茶金桔口味的「愛心」等等，每一款馬卡龍都可愛到融化少女心。

即起至10/14快閃期間，只要對店員說出通關密語「馬卡龍富翁是我」即享買2送1，且來店不限金額消費，送官網免運券1次；不限金額消費打卡，再送品牌涼扇(限量300支)。

圖／翻攝Meltingfinger臉書