烤肉配這家超解膩！ 中秋爽喝純茶系列「買1送1」、奶茶加料任選「第2杯半價」 咀嚼控喝爆

中秋節烤肉吃月餅，怎麼能沒有解膩手搖飲料來相挺！ 鶴茶樓祭出最新5天中秋節優惠活動，9/13至9/16「復刻奶茶+加料任選第二杯半價」，9/17中秋節當天「純茶系列任搭買1送1」，咀嚼控瘋掉快來喝爆！

圖／鶴茶樓提供

咀嚼控最愛古早味配料手搖店，「鶴茶樓」於9/13~9/16連續4天推出加料第二杯半價優惠，以經典的「復刻奶茶」為主打，只要點購「復刻奶茶＋加料任選」，即可享有第二杯半價優惠，11款精彩配料任選，如蜂蜜珍珠、紅茶凍、人氣古早味杏仁凍、芝麻糊凍、紅茶粉粿、菊花粉粿、茶王粉粿等統統任選，大杯珍珠奶茶竟然只要45元開喝。

圖／鶴茶樓提供

而9/17中秋節當天，鶴茶樓以爽喝解膩「純茶系列」優惠，推出多達8款茶，每款各自富有細膩且多層次的風味，自由任選「買一送一」，店家更推薦風味細膩的4款最佳選擇，「鶴頂紅茶」35元、「藝伎紅茶」40元、「桂香烏龍」40元、「金萱青茶」35元，也就是最便宜一杯純茶下殺18元，超划算！