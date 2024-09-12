斑蘭手搖喝得到！再睡5分鐘「斑蘭烏龍」新登場 一杯就有「5種風味」 還有新門市「全品項買1送1」開喝
不只斑蘭蛋糕，現在喝得到斑蘭手搖！人氣手搖「再睡5分鐘」推出新品，以「喝的5線譜」為主軸打造3款新風味手搖，用斑斕葉帶領你的味覺瞬移新馬。
斑蘭入茶！知名手搖品牌「再睡5分鐘」9月新品以「斑蘭烏龍」為主角，打造「斑蘭烏龍、棉被斑蘭烏龍、斑蘭烏龍歐蕾」等3款系列飲品，基本款「斑蘭烏龍」選用帶有獨特香氣的斑蘭葉，堆疊出淡淡的芋香、糯米香、烤米香，尾韻則有甘醇蜜香，層次超級豐富值得細品。
奶蓋控點「棉被斑蘭烏龍」準沒錯，招牌綿密厚奶蓋與斑蘭烏龍相融，入口多了濃郁奶香，整體卻濃而不膩；而「斑蘭烏龍歐蕾」則推薦給鮮奶控，喝得到斑蘭自帶的多層香氣，以及醇厚鮮奶的輕盈絲滑。
此外，「再睡5分鐘」還把超人氣午茉綠變成「咕嚕茶凍」，搭配新品斑蘭烏龍系列都十分合拍，喜愛Q彈滑順口感的朋友千萬別錯過。部分新開幕門市暫無提供9月新品，需以門市現場販售品項為主。
值得一提的是，9/13至9/15，「再睡5分鐘」竹北博愛店和板橋陽明店有新門市限定「全品項買一送一」，限門市現場參與、每人限購兩組，竹北人、板橋人要衝啦！
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言