斑蘭手搖喝得到！再睡5分鐘「斑蘭烏龍」新登場 一杯就有「5種風味」 還有新門市「全品項買1送1」開喝

不只斑蘭蛋糕，現在喝得到斑蘭手搖！人氣手搖「再睡5分鐘」推出新品，以「喝的5線譜」為主軸打造3款新風味手搖，用斑斕葉帶領你的味覺瞬移新馬。

由左至右依序為斑蘭烏龍、棉被斑蘭烏龍、斑蘭烏龍歐蕾。圖／再睡5分鐘粉絲專頁

斑蘭入茶！知名手搖品牌「再睡5分鐘」9月新品以「斑蘭烏龍」為主角，打造「斑蘭烏龍、棉被斑蘭烏龍、斑蘭烏龍歐蕾」等3款系列飲品，基本款「斑蘭烏龍」選用帶有獨特香氣的斑蘭葉，堆疊出淡淡的芋香、糯米香、烤米香，尾韻則有甘醇蜜香，層次超級豐富值得細品。

奶蓋控點「棉被斑蘭烏龍」準沒錯，招牌綿密厚奶蓋與斑蘭烏龍相融，入口多了濃郁奶香，整體卻濃而不膩；而「斑蘭烏龍歐蕾」則推薦給鮮奶控，喝得到斑蘭自帶的多層香氣，以及醇厚鮮奶的輕盈絲滑。

圖／再睡5分鐘粉絲專頁

此外，「再睡5分鐘」還把超人氣午茉綠變成「咕嚕茶凍」，搭配新品斑蘭烏龍系列都十分合拍，喜愛Q彈滑順口感的朋友千萬別錯過。部分新開幕門市暫無提供9月新品，需以門市現場販售品項為主。

再睡5分鐘超人氣午茉綠變身「咕嚕茶凍」。圖／再睡5分鐘粉絲專頁

值得一提的是，9/13至9/15，「再睡5分鐘」竹北博愛店和板橋陽明店有新門市限定「全品項買一送一」，限門市現場參與、每人限購兩組，竹北人、板橋人要衝啦！