手搖優惠限時喝！ CoCo中秋解膩價30元、COMEBUY第2杯半價、老賴茶棧買2送1、買迷客夏送麥當勞早餐

迎接中秋節，手搖優惠限時開喝！ CoCo為中秋推2款「百香綠、芒果綠」解膩價30元；COMEBUY復刻「梅子綠」第2杯半價；老賴茶棧「買2杯1000ml飲品」送醇原茶1杯、購買迷客夏「朝等紅茶系列」滿任2杯，送麥當勞早餐、抽礁溪老爺住宿券，快來點滿飲料試試手氣吧！

●CoCo都可

人氣手搖飲「CoCo都可」周三限定好友日優惠，祭出「指定奶茶第2杯10元」一日優惠，只要9/11(三)透過指定線上點單平台下單「大杯奶茶三兄弟+大杯阿薩姆奶茶特價75元」，今日開放於官方LINE或進入「你訂線上點單平台」領券，每人最多買2送2，須於今日使用完畢，數量有限、送完為止。

圖／CoCo都可提供

另外，為了中秋烤肉健康吃！CoCo中秋節飲品於9/12至9/17享獨家優惠，推出果茶解膩首選「大杯百香綠茶或大杯芒果綠茶」單杯優惠價30元，不只省荷包，還幫身體解膩不卡油！

圖／CoCo都可提供

●COMEBUY

COMEBUY復刻新品「話梅系列」來了！其中「話梅冰綠」是嚴選台灣甲仙所產話梅搭配茉莉綠茶，每一口都能喝到鹹甜的經典滋味；另一杯「話梅檸檬綠」則是話梅與檸檬香、茉莉綠茶的組合，更加清爽，將於9/16起於全門市開賣。

圖／COMEBUY提供

歡慶新品上市加中秋應景，自9/16至9/20限時5天，在門市購買「話梅冰綠、話梅檸檬綠」即可享「任選第2杯半價」優惠，每人單筆限購2組，以價低者為優惠品項，數量有限、售完為止。更特別與extra®無糖口香糖攜手合作，於9/21至10月底，只要學生出示在學學生證，或者直接穿制服來買，買檔期話梅系列飲品就先送一條，現場獲得您的好友分享再一條，學生最高可獲得三條10粒裝extra®無糖口香糖。

圖／COMEBUY提供

●老賴茶棧

古早味手搖品牌「老賴茶棧」推出中秋限定優惠，9/13至9/17限時5天，只要購買任意2瓶2公升瓶裝飲品，即可免費獲得「醇原茶1杯」。瓶裝飲品開放全品項皆可用，醇原茶則有老賴紅茶、茉翠香綠、四季青茶、青霧綠茶、文清烏龍5選1，每人每次限購1組，售完為止。

圖／老賴茶棧提供

●迷客夏

迷客夏2024年秋季全新上市的「朝等紅茶拿鐵系列」，以斯里蘭卡紅茶為主體，搭配香氣鮮明的肯亞紅茶，成為帶有木質調與麥芽焦糖香的高質感茶款。

圖／迷客夏提供

新品上市後大獲好評！迷客夏回饋消費者，即日起至9/20，會員綁定LINE帳號並於迷點平台上，單筆訂單購買「朝等紅茶系列」滿任2杯，即可參加(1)前1,000名完成之訂單，可獲得麥當勞指定早餐「滿福堡即享券」乙份(價值50元)。(2)可抽「礁溪老爺酒店-洋式標準套房雙人3天2夜住宿券」含早餐+1日晚餐，抽1名(價值58,960元含稅)。