手工爆打30下再喝！ 85度C火爆上市「苦瓜爆檸茶」 超消火氣還能喝到苦瓜顆粒

敢不敢挑戰最新的苦瓜手搖杯！？ 沒想到苦瓜不只能做菜吃，這回85℃全新推出的「苦瓜爆檸茶」把苦瓜入茶變成手搖杯了，每杯先爆打30下、為粉絲帶來酸甜又帶點苦瓜顆粒的獨特新風味，9/11起28間直營門市搶先清爽上市，同場加映，造型似狼牙棒的「核桃馬里奧」麵包，酥脆外皮搭奶香十足的乳酪餡，讓人忍不住一口接一口。

苦瓜爆檸茶。圖／85℃提供

85℃新飲品「苦瓜爆檸茶」，選用台灣高雄在地種植的綠色青苦瓜，以新鮮青苦瓜塊，和屏東產區的四季檸檬切片，經過手工槌打30下，讓新鮮青苦瓜打碎與檸檬汁混合後，再加入清香茉莉綠茶，喝起來有檸檬的果酸感、沒有苦瓜的苦味，能嚐到帶點苦瓜顆粒，口感清爽又消暑退火。

苦瓜爆檸茶。圖／85℃提供

目前僅供應大杯冰飲，單杯售價75元，9/11起於全台28家85℃直營門市搶先清爽上市，10/3起全台門市都能買到苦瓜爆檸茶，快到85℃喝爆它！

同步推85℃新上市的「核桃馬里奧」麵包，長.寬.高32x10.5x5.5公分，表面顆粒其實是滿滿的核桃堅果，乍看還以為是麵包狼牙棒，但烘烤後酥酥脆脆口感扎實，中間塗滿奶香十足的乳酪餡，份量滿滿，冰涼後又帶有不同層次的滋味，單條售價120元，每日限量販售。