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十萬伏特爆擊！香港望月拚了 最強「皮卡丘流心月餅」驚喜開箱 還有「寶可夢蝴蝶酥」手刀衝快閃櫃

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／SOGO百貨粉絲專頁
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2024最強月餅！紅遍全球的寶可夢變身最應景的美味月餅了，「香港望月」攜手寶可夢打造「超萌皮卡丘月餅」，除了有一開箱就會被其顏值驚喜到外，經典的流心奶黃口味更是令人欲罷不能，還有療癒的聯名包裝也是可愛到讓人都捨不得送了。

圖／SOGO百貨粉絲專頁
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圖／香港望月官網
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十萬伏特爆擊！中秋佳節將至，相關業者紛紛推出各式月餅搶攻市場。而「香港望月」更是祭出殺手鐧，邀請寶可夢助力推出「寶可夢特別版流心奶黃月餅」，以精靈球作為背景，搭配印有寶可夢的繽紛鐵盒與聯名專屬紙袋，送禮自用都超體面。月餅部分除了吃得到可口的流心奶黃餡外，更以「皮卡丘尾巴」標誌作為圖案，開箱一定要拍好拍滿再開吃。

圖／SOGO百貨粉絲專頁
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圖／SOGO百貨粉絲專頁
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此外，還有「寶可夢特別版蝴蝶酥禮盒」，滿滿的皮卡丘與望月經典蝴蝶酥組合，大小朋友收到都會被可愛到尖叫，堪稱今年中秋最強禮盒都不為過。由於人氣火爆，目前官網都顯示已售罄，可到香港望月的快閃櫃碰碰運氣，把皮卡丘禮盒帶回家伴你過中秋吧。

圖／SOGO百貨粉絲專頁
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圖／香港望月官網
圖／香港望月官網

香港望月 快閃資訊

快閃時間：即日起～9/17

快閃地點：台北市忠孝東路4段45號（SOGO復興館B3）

圖／SOGO百貨粉絲專頁
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SOGO 中秋節 寶可夢 月餅 皮卡丘 禮盒 蝴蝶酥 香港

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