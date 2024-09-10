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比買一送一還強！ 全家取件優惠「19元霜淇淋」、CREMIA推「提拉米蘇霜淇淋」新口味

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／誠品生活網站、記者黃筱晴／攝影
圖／誠品生活網站、記者黃筱晴／攝影

時序入秋，但白天的天氣仍是炙熱難耐，讓人想大口來點冰品！ 北海道冰淇淋之神「Cremia」將於9/13推出秋季新口味「提拉米蘇霜淇淋」；而比買一送一強的全家霜淇淋優惠快把握，霜淇淋控手刀開吃一波！

推薦給各位來自日本的人氣霜淇淋CREMIA，最新秋季新口味準備登場囉，將於9/13推出新口味「提拉米蘇霜淇淋」，嚴選北海道馬斯卡彭起司與紐西蘭奶油起司共同打造，混合上咖啡的微苦香氣，再加上來自法國的可可粉，一入口苦中帶甜，吃得到咖啡與起司的濃郁滋味，彷佛讓人置身於歐洲街頭的小咖啡館。

CREMIA新口味「提拉米蘇霜淇淋」。圖／誠品生活網站
CREMIA新口味「提拉米蘇霜淇淋」。圖／誠品生活網站

CREMIA提拉米蘇霜淇淋新品

開賣日：9/13

售價：150元/支

全家便利商店霜淇淋超值優惠一定要追！9/9至9/30期間，全家便利商店推出取件優惠，於門市取貨並主動出示全家會員或是報手機號碼，就可以獲得「霜淇淋19元優惠券」，同步加碼可選9元「仙女紅茶優惠券」，優惠為二選一，限量30萬組，優惠數量有限。

輕鬆開吃與古娃娃聯名「清爽煎茶、濃郁焙茶霜淇淋」新品，簡直比買一送一還要強！

全家再度與古娃娃聯手，一次推出「日式煎茶」、「醇厚焙茶」雙口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影
全家再度與古娃娃聯手，一次推出「日式煎茶」、「醇厚焙茶」雙口味霜淇淋。記者黃筱晴／攝影

全家霜淇淋取件優惠

優惠期間：9/9~9/30

優惠內容：活動期間到全家門市取件並且主動出示全家會員或是報手機號碼，就可以獲得霜淇淋19元優惠券

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CREMIA 買一送一 霜淇淋

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